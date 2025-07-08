Атакующие Россию беспилотники могут быть запущены с территорий стран НАТО

08 июля 2025, 11:15

Военэксперт Храмчихин: Финляндия и Прибалтика могут запускать дроны по России

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Часть беспилотников, которыми ВСУ атакуют российские города, запускаются с территории Украины. Однако не исключены провокации с применением дронов со стороны других государств, например, Финляндии и прибалтийских стран.





Такое мнение выразил независимый военный эксперт Александр Храмчихин в беседе с NEWS.ru.





«До Москвы и Петербурга современные дроны самолётного типа уже вполне могут долетать с Украины. Сомневаюсь насчёт ударов по Мурманску или Архангельску – там возможны разные варианты с запуском беспилотников из других мест», – отметил специалист.