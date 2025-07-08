Атакующие Россию беспилотники могут быть запущены с территорий стран НАТО
Военэксперт Храмчихин: Финляндия и Прибалтика могут запускать дроны по России
Часть беспилотников, которыми ВСУ атакуют российские города, запускаются с территории Украины. Однако не исключены провокации с применением дронов со стороны других государств, например, Финляндии и прибалтийских стран.
Такое мнение выразил независимый военный эксперт Александр Храмчихин в беседе с NEWS.ru.
«До Москвы и Петербурга современные дроны самолётного типа уже вполне могут долетать с Украины. Сомневаюсь насчёт ударов по Мурманску или Архангельску – там возможны разные варианты с запуском беспилотников из других мест», – отметил специалист.Храмчихин подчеркнул, что любые атаки со стороны стран НАТО могут стать поводом для полноценного военного конфликта. Причём, абсолютно неважно, кто запустит дроны – спецслужбы, армия или частные лица.