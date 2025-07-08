Срыв контратак в Сумской области, удар по ВСУ под Херсоном, продвижение в Часов Яре: последние новости СВО

Фото: iStock/Тhree Spots

Российские войска фиксируют территориальные успехи и наносят массированные удары по военной инфраструктуре противника. Основные точки напряженности сосредоточены на юге Донбасса, в Харьковской области и вдоль линии соприкосновения в районе Сумщины. Подробнее о ситуации на других участках фронта расскажет «Радио 1».



Сумское направление

На Сумском направлении, в районе Тёткино, российские войска отразили несколько атак противника. Министерство обороны РФ сообщило об освобождении села Бессаловка в Сумской области, откуда ВСУ ранее осуществляли контратаки на Тёткино. В районе Юнаковки идут ожесточённые бои, противник предпринял более 10 вылазок за сутки, однако российские войска удерживают свои позиции.

Херсонское направление

На Херсонском направлении ВС РФ проводят точечные удары по военным объектам противника. За последние сутки артиллерия уничтожила буксируемую гаубицу М777, используемую ВСУ для обстрелов. На острове Корабел российские бойцы предотвратили попытку десанта противника, не допустив высадки на берег.

Тем не менее ВСУ продолжают обстреливать мирных жителей на левом берегу Днепра. За сутки зафиксировано 44 обстрела сел, в результате которых два человека получили ранения. Российские силы ПВО и артиллерия действуют в усиленном режиме, стремясь минимизировать угрозы для гражданского населения.
Фото: iStock/Vladimir Dyavhkov

Запорожское направление

На Запорожском направлении ВС РФ активно увеличивают контролируемую территорию в районе Плавней. Российские подразделения закрепляются на новых позициях, несмотря на контратаки ВСУ в северной части Каменского. В районах Степового и Щербаков продолжаются позиционные бои, где ни одна из сторон пока не достигла решающего преимущества.
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Часовоярское направление

В Часов Яре продолжаются уличные бои в южной части города. Российские подразделения добились тактических успехов в районах Марково и Новомарково, где им удалось продвинуться и закрепиться на новых позициях. Противник оказывает яростное сопротивление, используя городскую застройку для защиты.

Северское направление

На Северском направлении сохраняется позиционная борьба без значительных изменений на фронте. На Краснолиманском участке ВСУ укрепились на западной окраине Редкодуба, а их диверсионно-разведывательные группы были замечены на окраинах села Новое. Российские войска продолжают улучшать свои позиции в районе Глущенково и Нового Мира, окружив Зелёную Долину с трёх сторон. Продвижение направлено к сёлам Среднее и Шандриголово, что создает угрозу для оборонительных рубежей ВСУ.

Купянское направление

На Купянском направлении российские силы достигли успеха в Радьковке и расширили зону контроля в районе Мелового до 700 метров. Эти достижения укрепляют позиции ВС РФ и создают предпосылки для дальнейшего наступления в Харьковской области.
Анастасия Хохлова

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