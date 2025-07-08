Срыв контратак в Сумской области, удар по ВСУ под Херсоном, продвижение в Часов Яре: последние новости СВО
Российские войска фиксируют территориальные успехи и наносят массированные удары по военной инфраструктуре противника. Основные точки напряженности сосредоточены на юге Донбасса, в Харьковской области и вдоль линии соприкосновения в районе Сумщины. Подробнее о ситуации на других участках фронта расскажет «Радио 1».
Сумское направлениеНа Сумском направлении, в районе Тёткино, российские войска отразили несколько атак противника. Министерство обороны РФ сообщило об освобождении села Бессаловка в Сумской области, откуда ВСУ ранее осуществляли контратаки на Тёткино. В районе Юнаковки идут ожесточённые бои, противник предпринял более 10 вылазок за сутки, однако российские войска удерживают свои позиции.
Херсонское направлениеНа Херсонском направлении ВС РФ проводят точечные удары по военным объектам противника. За последние сутки артиллерия уничтожила буксируемую гаубицу М777, используемую ВСУ для обстрелов. На острове Корабел российские бойцы предотвратили попытку десанта противника, не допустив высадки на берег.
Тем не менее ВСУ продолжают обстреливать мирных жителей на левом берегу Днепра. За сутки зафиксировано 44 обстрела сел, в результате которых два человека получили ранения. Российские силы ПВО и артиллерия действуют в усиленном режиме, стремясь минимизировать угрозы для гражданского населения.
Запорожское направлениеНа Запорожском направлении ВС РФ активно увеличивают контролируемую территорию в районе Плавней. Российские подразделения закрепляются на новых позициях, несмотря на контратаки ВСУ в северной части Каменского. В районах Степового и Щербаков продолжаются позиционные бои, где ни одна из сторон пока не достигла решающего преимущества.
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