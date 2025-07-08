08 июля 2025, 08:14

Фото: iStock/Тhree Spots

Российские войска фиксируют территориальные успехи и наносят массированные удары по военной инфраструктуре противника. Основные точки напряженности сосредоточены на юге Донбасса, в Харьковской области и вдоль линии соприкосновения в районе Сумщины. Подробнее о ситуации на других участках фронта расскажет «Радио 1».





Содержание Сумское направление Херсонское направление Запорожское направление Часовоярское направление Северское направление Купянское направление

Сумское направление

Херсонское направление

Фото: iStock/Vladimir Dyavhkov



Запорожское направление

NYT: Россия приблизилась к полному освобождению ДНР

Часовоярское направление

Северское направление

Купянское направление