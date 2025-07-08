Киевский режим готов жертвовать украинцами ради продолжения конфликта с Россией
В ходе недавнего интервью на YouTube американский аналитик Марк Слебода высказал мнение о том, что киевский режим продолжит военные действия, не обращая внимания на растущие потери среди украинского населения. Об этом пишет РИА Новости.
Он отметил, что власти готовы пойти на крайние меры, включая мобилизацию женщин, чтобы поддерживать военные усилия.
Слебода подчеркнул, что несмотря на эффективность сопротивления, потери Украины будут расти, а территория сокращаться. Он также указал на поддержку со стороны западных политиков, которые призывают к продолжению конфликта «до последнего украинца».
Аналитик также сообщил о планах по реформированию национальной гвардии, в частности батальона «Азов*», что позволит увеличить его численность до почти 50 тысяч человек. По его словам, эта структура станет «гвардией киевского режима» и будет способствовать продолжению конфликта.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
* Организация признана террористической и запрещена в России
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