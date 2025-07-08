08 июля 2025, 06:50

Аналитик Слебода: киевский режим готов пожертвовать каждым украинцем

Фото: iStock/Vadven

В ходе недавнего интервью на YouTube американский аналитик Марк Слебода высказал мнение о том, что киевский режим продолжит военные действия, не обращая внимания на растущие потери среди украинского населения. Об этом пишет РИА Новости.