Стало известно о решении США возобновить ряд отмененных программ помощи USAID

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США возобновят шесть ранее отменённых программ гуманитарной помощи агентства США по международному развитию (USAID) в Ливане, Сирии, Сомали, Иордании, Ираке и Эквадоре.
Решение о восстановлении проектов агентства USAID принято администрацией Дональда Трампа после критики со стороны международных организаций, сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники.
Ранее, как передавало агентство, стало известно о прекращении Вашингтоном помощи Афганистану и Йемену. Инициативу по закрытию программ в более чем 10 странах согласовали Госдеп и USAID на прошлых выходных. Однако исполняющий обязанности администратора USAID Джереми Левин во внутреннем письме потребовал отменить это решение для шести государств.
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Ранее, как передавало агентство, стало известно о прекращении Вашингтоном помощи Афганистану и Йемену. Инициативу по закрытию программ в более чем 10 странах согласовали Госдеп и USAID на прошлых выходных. Однако исполняющий обязанности администратора USAID Джереми Левин во внутреннем письме потребовал отменить это решение для шести государств.
«Администрация... Трампа во вторник решила возобновить по меньшей мере шесть недавно отмененных программ США по оказанию иностранной помощи», — передает Reuters.По данным источников, на изменение позиции повлияло предупреждение Всемирной продовольственной программы ООН о риске «смертного приговора» для миллионов людей.
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Мария Моисеева