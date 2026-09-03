03 сентября 2026, 19:15

Генерал-майор Липовой: заявления Рубио о ракетах Patriot смахивают на авантюризм

Фото: iStock/sb2010

У Украины нет ресурсов для самостоятельного производства американских дальнобойных ракет Patriot. Так считает председатель президиума Общероссийской организации «ОФИЦЕРЫ РОССИИ», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.





Напомним, госсекретарь США Марко Рубио, отвечая на вопросы журналистов о возможной передаче Вашингтоном Киеву лицензий на производство ракет Patriot, заявил о том, что Украине потребуется еще несколько лет, чтобы наладить выпуск указанного вооружения на своей территории.



Тем временем президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума заявил, что Москва выступает за восстановление отношений с США в полном формате. Он добавил, что контакт между странами продолжается, в том числе по линии спецслужб и специальных представителей лидера США Дональда Трампа, пишут argumenti.ru.



Липовой же в разговоре с Общественной Службой Новостей отметил, что заявление Рубио о готовности США передать Украине лицензии на производство крылатых ракет «смахивает на политический авантюризм» и ничем не подкреплено.





«От начала передачи лицензии до получения первой продукции может пройти от двух до пяти лет. Это производство высокотехнологичное, высокоточное, требующее огромных затрат, как материальных, так и людских. Рубио периодически делает подобного рода авантюрные заявления только для того, чтобы его фамилия какое-то время была в информационной повестке дня», — уверен эксперт.