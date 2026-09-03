03 сентября 2026, 08:45

Фото: iStock/Artyom_Anikeev

Расчеты беспилотных систем российских группировок одновременно решают разведывательные и ударные задачи на нескольких направлениях СВО: выявляют укрепления, отслеживают передвижение противника и уничтожают воздушные цели. На Краснолиманском направлении FPV-перехватчики таранили БПЛА ВСУ в воздухе, а в Запорожской области разведка с воздуха позволила нанести удары по опорным пунктам и диверсионно-разведывательным группам. Подробности – в материале «Радио 1».





Содержание «СКАТ 350М» обнаружил укрепрайон в лесополосе Воздушные цели перехватили тараном ЗУ-23 на КамАЗе вышла на перехват Гаубицы «Мста-С» ударили по опорным пунктам Срыв приближения диверсионных групп к переднему краю Су-35С уничтожил беспилотник ночью

«СКАТ 350М» обнаружил укрепрайон в лесополосе

Фото: Минобороны РФ

Воздушные цели перехватили тараном

Владимир Путин раскрыл, почему армия России не бьёт по руководству Украины

ЗУ-23 на КамАЗе вышла на перехват

Фото: iStock/chameleonseye

Гаубицы «Мста-С» ударили по опорным пунктам

Срыв приближения диверсионных групп к переднему краю

Фото: iStock/Anna_Anikina

Су-35С уничтожил беспилотник ночью