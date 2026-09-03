Удар по укрепрайону дроном «СКАТ 350М», сбитый истребителем Су-35С беспилотник и таран воздушных целей: новости СВО на 3 сентября
Расчеты беспилотных систем российских группировок одновременно решают разведывательные и ударные задачи на нескольких направлениях СВО: выявляют укрепления, отслеживают передвижение противника и уничтожают воздушные цели. На Краснолиманском направлении FPV-перехватчики таранили БПЛА ВСУ в воздухе, а в Запорожской области разведка с воздуха позволила нанести удары по опорным пунктам и диверсионно-разведывательным группам. Подробности – в материале «Радио 1».
«СКАТ 350М» обнаружил укрепрайон в лесополосе
Расчеты современных разведывательных БПЛА «СКАТ 350М» войск беспилотных систем в составе 44-го армейского корпуса группировки «Север» круглосуточно контролируют противника в зоне проведения СВО в Сумской области. Операторы также корректируют нанесение ударов по позициям ВСУ барражирующими боеприпасами и артиллерией.
Во время воздушного наблюдения операторы «СКАТ 350М» обнаружили укрепленный район ВСУ, оборудованный в лесополосе. Полученные координаты в режиме реального времени передали расчету реактивной системы залпового огня «Град», после чего артиллеристы нанесли по выявленному объекту залповый огонь.
В результате удара были полностью уничтожены укрепрайон противника, фортификационные сооружения, огневые точки и живая сила. Поражение целей подтвердили средства объективного контроля.
Уничтожение укрепленного района ВСУ способствует выполнению задач по расширению буферной зоны безопасности на Сумском направлении. Применение «СКАТ 350М» позволяет вести разведку в глубоком тылу противника и оперативно корректировать артиллерийский огонь с высокой точностью, уничтожая укрепрайоны и другие важные объекты на значительном удалении от линии боевого соприкосновения и не подвергая риску личный состав.
Как сообщили в Минобороны РФ, БПЛА «СКАТ 350М» предназначен для воздушного наблюдения и поиска объектов в оптическом и инфракрасном диапазонах, а также для точного наведения российских средств поражения на объекты противника. Беспилотники хорошо себя зарекомендовали и в настоящее время применяются по всей линии боевого соприкосновения.
Для полного развертывания оборудования и запуска аппарата в небо требуется всего несколько минут. На беспилотнике используется целевая нагрузка с высокими эксплуатационными характеристиками, а технические решения улучшают функционирование дневной и тепловизионной камер.
Современный модуль с обновленными алгоритмами облегчает оператору захват и устойчивое сопровождение целей. С использованием данных таких беспилотников также ведется наблюдение за перемещением военной техники, замаскированными командными пунктами и огневыми точками.
Воздушные цели перехватили тараном
На Краснолиманском направлении военнослужащие войск беспилотных систем группировки «Запад» продолжают выявлять и уничтожать разведывательные и ударные БПЛА подразделений ВСУ. Во время круглосуточного боевого дежурства средствами воздушной разведки были своевременно обнаружены и идентифицированы беспилотники коптерного и самолетного типа, направлявшиеся в сторону позиций российских подразделений.
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Операторы FPV-перехватчиков группировки «Запад» настигли БПЛА противника, вторгшиеся в воздушное пространство, и уничтожили их в воздухе посредством тарана. Результаты работы подтверждены кадрами объективного контроля, полученными в режиме реального времени.
Слаженные действия подразделений 25-й общевойсковой армии группировки «Запад» обеспечивают дальнейшее продвижение штурмовых подразделений, которые ежедневно отбрасывают противника от Красного Лимана Донецкой Народной Республики (ДНР).
ЗУ-23 на КамАЗе вышла на перехват
В Луганской Народной Республике (ЛНР) беспилотные летательные аппараты ВСУ уничтожили расчеты мобильных огневых групп 45-й отдельной гвардейской инженерной бригады группировки войск «Запад». Одна из мобильных огневых групп получила задачу после обнаружения цели средствами воздушной разведки и оперативно выдвинулась на перехват.
Расчет использовал зенитную установку ЗУ-23, смонтированную на шасси грузового автомобиля КамАЗ. Экипаж своевременно занял позицию на маршруте пролета БПЛА, прикрывая военные и гражданские объекты как в зоне СВО, так и в глубоком тылу.
В ходе боевого дежурства слаженный расчет уничтожил несколько беспилотников ВСУ, среди которых был «Лелека-100». После завершения боевой работы мобильная огневая группа оперативно сменила позицию и продолжила боевое дежурство.
Гаубицы «Мста-С» ударили по опорным пунктам
В Запорожской области расчеты БПЛА подразделения войск беспилотных систем группировки «Восток» во время воздушной разведки обнаружили оборудованные позиции и укрепленные опорные пункты ВСУ. Одновременно было зафиксировано перемещение живой силы противника между занимаемыми позициями.
Полученные координаты передали артиллерийским подразделениям. Расчеты 152-мм самоходных гаубиц «Мста-С» с закрытых огневых позиций нанесли серию ударов по выявленным объектам.
В результате огневого поражения были разрушены укрепления и укрытия противника, а также уничтожена живая сила ВСУ, перемещавшаяся между опорными пунктами. Уничтожение опорных пунктов и живой силы ослабило позиции противника на этом участке Запорожского направления.
Срыв приближения диверсионных групп к переднему краю
Еще одним направлением работы операторов ударных БПЛА группировки «Восток» стало противодействие диверсионно-разведывательным группам ВСУ в Запорожской области. Во время воздушной разведки были обнаружены несколько групп, пытавшихся проникнуть к позициям российских подразделений.
Противник передвигался малыми группами по открытой местности и лесополосам, рассчитывая скрытно приблизиться к линии боевого соприкосновения. Информация о перемещении была оперативно передана расчетам ударных БПЛА.
По выявленным целям нанесли удары. Часть диверсантов была уничтожена на маршрутах выдвижения. Остальные попытались отойти, однако также были поражены операторами беспилотников.
Слаженные действия расчетов разведывательных и ударных БПЛА сорвали попытку диверсионно-разведывательных групп противника проникнуть к переднему краю и нарушить продвижение подразделений группировки войск «Восток» на указанном участке.
Су-35С уничтожил беспилотник ночью
В интересах группировки войск «Восток» многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35С Воздушно-космических сил России в ночное время осуществлял контроль воздушного пространства. В ходе вылета истребитель уничтожил беспилотный летательный аппарат ВСУ управляемой ракетой «воздух-воздух».
Боевые вылеты летчики оперативно-тактической авиации совершают в любое время и при любых погодных условиях, используя различные типы авиационного вооружения.