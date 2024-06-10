Авиация нанесла удар по опорному пункту и живой силе ВСУ

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Самолеты Су-34 ВКС нанесли бомбовый удар по опорному пункту и живой силе Вооруженных сил Украины. Об этом рассказали в пресс-службе МО РФ, пишет РИА Новости.
Сообщается, что удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500. После выполнения поставленных задач истребители вернулись на аэродром вылета.
Помимо этого, кроме подготовки бортов к вылету, персонал на основе полученного опыта осуществляет разработку и внедрение новых научных решений. Это повышает эффективность использования техники.
Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием морского базирования по объектам энергетики Украины, работающим на предприятия ВПК. Согласно информации военного ведомства, данная атака являлась ответом на попытки киевского режима нанести ущерб объектам энергетики и транспорта РФ. В Цель была успешно достигнута.
Напомним, за последнее время российские военные всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Помимо этого, кроме подготовки бортов к вылету, персонал на основе полученного опыта осуществляет разработку и внедрение новых научных решений. Это повышает эффективность использования техники.
Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием морского базирования по объектам энергетики Украины, работающим на предприятия ВПК. Согласно информации военного ведомства, данная атака являлась ответом на попытки киевского режима нанести ущерб объектам энергетики и транспорта РФ. В Цель была успешно достигнута.
Напомним, за последнее время российские военные всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Дарья Осипова