Российские артиллеристы описали обстановку на харьковском направлении

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Артиллеристы российской группировки «Север» рассказали о ситуации на харьковском направлении. Они сообщили РИА Новости, что ситуация стала более спокойной благодаря подавлению противника артиллерией и личным составом.
«Стало тише. Намного тише стало, чем в пик наступления», – заявил агентству российский военный.
Ранее российские военные продвинулись вглубь обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Харькова. Подразделения группировки войск «Север» поразили 57-ю мотопехотную дивизию украинской армии в районах Гранова и Константиновки.
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