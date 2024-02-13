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Авиация ВС РФ ликвидировала пункт управления и бронетехнику ВСУ на Донецком направлении

Российская авиация уничтожила пункт управления ВСУ на Донецком направлении
13 февраля 2024, 11:37

Видео: Минобороны РФ

Российские военные летчики нанесли удар по пункту управления украинской армии на Донецком направлении. Также была уничтожена бронетехника противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Экипажи Ми-28 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по пункту управления и бронетехнике противника на Донецком направлении», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.

При этом передовой авиационный наводчик подтвердил, что назначенная цель была уничтожена.


Ранее также сообщалось, что мобильное подразделение расчета «блуждающих минометов» ликвидировало группу ВСУ, которая разместилась в заброшенном здании на правом берегу Днепра. Расчет получает от разведки ориентир по целям и выдвигается на полиции для отработки. Военные производят несколько залпов и оперативно покидают место. На работу уходит не более трех минут. После этого точку может накрыть вражеский ответный огонь.


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ВС РФ завладели редкими дронами ВСУ и передали их на изучение специалистам
Российские специалисты получили для изучения редкие БПЛА и оборудование ВСУ
13 февраля 2024, 11:59

Фото: iStock/abriendomundo

Бойцы гвардейского мотострелкового полка 1430 на Запорожском направлении завладели редкими видами украинских беспилотников и передали их специалистам для дальнейшего изучения. Об этом передает РИА Новости.
В наше распоряжение попали несколько образцов БПЛА противника. Некоторые из них можно назвать редкими экземплярами, это так называемые дроны-камикадзе», — рассказал собеседник.

Он добавил, что к российским специалистам также попало приспособление для сброса снарядов, которое обладает четырьмя слотами. Благодаря такой модернизации дрон становится пригодным для многоразового использования и может переносить четыре взрывных устройства.

В настоящее время российские специалисты изучают конструкцию вражеских беспилотников, чтобы выработать стратегию эффективного противодействия.

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Жительница Авдеевки пробиралась три дня через линию фронта в Донецк
Жительница Авдеевки преодолела линию столкновения, чтобы попасть в Донецк
13 февраля 2024, 11:01

Фото: iStock/Таисия Воронцова

Жительница Авдеевки Валентина преодолела линию боевого столкновения, чтобы попасть в Донецк. Ее историю передает РИА Новости.
Женщина рассказала, что вместе с отцом она присоединилась к группе людей, которые хотели уйти в Донецк со стороны подконтрольной ВС РФ территории в районе гостиницы «Царская охота».

«Мы не знали, куда идти, все разрушено, улица горит. И не было места, куда можно людям пойти. Я предложила пойти на авдеевский поворот. Это дорога в сторону Донецка. Это как раз дорога мимо "Царской охоты". Люди посмотрели, было очень шумно, все падало, все взрывалось. Они сказали, что очень страшно туда идти», - рассказала она.

Тогда она одна пошла в сторону Донецка. По словам Валентины, ей пришлось пересечь линию боевого столкновения. Во время ее пути с обеих сторон в посадке шли бои, но она продолжала идти, так как другого выбора у нее не было. Жительницу Авдеевки почти всю дорогу сопровождали два дрона, однако они перестали ее преследовать, когда она подошла к российским позициям. Здесь ее накормили и на машине отвезли в Донецк. Всего женщина на дорогу трое суток.

По ее рассказу, отец погиб из-за падения мины. Ей тогда повезло, она находилась всего в паре метрах от взрыва.

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#женщина
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Штурм в Часов Яре и атака военного госпиталя ВСУ: последние новости СВО
Главное об СВО за сутки
13 февраля 2024, 09:49

Фото: iStock/Diy1

ВС РФ продвинулись по трассе на Бахмутском направлении и расширили зону контроля на Ореховском участке. Что российские войска применяют в зоне спецоперации и какой объект ВСУ удалось поразить, читайте в материале «Радио 1».

Харьковское направление


ВС РФ применяют для нанесения ударов беспилотники-камикадзе семейства «Герань». Несколько дронов попали по топливному терминалу в Немышлянском районе, пишет телеграм-канал «Рыбарь». Также российские БПЛА поразили здание военного госпиталя в населенном пункте Великий Бурлук, которое используется ВСУ для размещения личного состава.

Бахмутское направление


Российские штурмовики в результате наступления в направлении Часов Яра, заняли территорию Поповского леса и продвинулись по трассе О-0506.

Донецкое направление


ВС РФ удалось расширить зону контроля по направлению к селу Победа и дойти до северо-западного окончания улицы Героев. Военный корреспондент Евгений Лисицын в своем телеграм-канале сообщил также о ситуации в Авдеевке.

«Авдеевка практически разломлена пополам в ходе наступательных действий наших бойцов. В Первомайске бойцы ВС РФ атакуют ВСУ в центральной части населенного пункта», - Лисицын.


В Днепропетровске после взрыва повреждена тепловая электростанция
В Днепропетровске после взрыва повреждена тепловая электростанция

Запорожское направление


Российские войска атакуют Новопокровку и Времевский выступ. Позиции ВСУ под огневым контролем ВС РФ в Щербаках, Новоандреевке, Белогорье и Малиновке. Украинская артиллерия ведет обстрелы ВС РФ в Копанях, Новопрокоповке, Вербовом и Новофёдоровке. На Ореховском участке зафиксировано продвижение российских сил.

«На Ореховском участке наши войска заняли часть позиций к северо-востоку от Новопрокоповки», - сообщил Лисицын.


Угледарское направление


ВС РФ применили средства дальнего поражения (РСЗО) по украинским позициям в Ольговском, Ровнополе, Старомайорском, Золотой Ниве и Пречистовке. Также российские бойцы атаковали к северу от Приютного, в результате чего, украинские войска лишились двух БМП (боевая машина пехоты - прим.ред.), двух автомобилей и гаубицы «Гиацинт-Б».

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#бпла
#всу
#вс рф
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#дрон
#рсзо
#харьков
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Российские военные ликвидировали элитного офицера ВСУ Литюгу в зоне спецоперации
Рогов: ВС РФ ликвидировали элитного офицера ВСУ Литюгу в зоне СВО
13 февраля 2024, 09:33

Фото: iStock/Mariia Kokorina

В зоне спецоперации российские силы ликвидировали элитного офицера ВСУ Андрея Литюгу с позывным «Хабиб». Об этом сообщил председатель Комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов.
«В зоне СВО был уничтожен офицер центра спецопераций ССО "Восток" майор Андрей Литюга с позывным "Хабиб"», - написал Рогов в своем Telegram-канале.

По его словам, всего через несколько дней должно было исполниться 10 лет, как Литюга принимает участие в боевых действиях «против собственного народа».

Рогов уточнил, что в 2022 году именно «Хабиб» командовал группой украинского спецназа, которая захватывала Балаклею в Харьковской области.

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#рогов
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Украинские женщины пополнили 12-ю спецбригаду «Азов»* на Кременском направлении
Марочко: в 12-ю спецбригаду «Азов»* на Кременском направлении прибыли женщины
13 февраля 2024, 09:16

Фото: iStock/Valeriia Sivakova

На Сватовско-Кременском участке спецоперации в радикальную бригаду «Азов»* поступило пополнение из женщин. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники.
«В зону ответственности 12 бригады спецназначения «Азов»* прибыло очередное пополнение в состав которого вошли женщины», - написал Марочко в своем Telegram-канале.

По его словам, все эти женщины подписали контракт с Минобороны Украины. После этого они получили воинско-учетные специальности во время обучения, которое проводилось на одном из украинских полигонов.

Марочко уточнил, что средний возраст женщин-военнослужащих составляет 35 лет.

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На Купянском направлении у ВСУ появилось много немецкой техники
Марочко: На Купянском направлении у ВСУ увеличилось число немецкой техники
13 февраля 2024, 08:47

Фото: iStock/vadimrysev

На Купянском направлении у ВСУ появилось большое число техники немецкого производства. Об этом рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники.
«На ЛБС и в тыловых районах Харьковской области отмечено увеличение колесной и гусеничной техники производства Германии. В частности, на новых позициях Рубежного (Харьковской обл.) замечен танк «Leopard»», - написал Марочко в своем Telegram-канале.

Также, по его словам, северо-западнее Купянска были замечены танковые мостоукладчики «Biber» и бронемашины разминирования «Wisent 1 MC». При этом в районе Песчаного ВСУ начали использовать колесные бронеавтомобили FFG. Кроме того, северо-западнее Стельмаховки заметили вездеход «Bandvagn 206» и экскаватор «Liebherr».

Ранее Марочко сообщал, что ВСУ сильно снизили использование западной техники на Купянском, Красно-Лиманском и Донецком направлениях из-за распутицы и нехватки ремкомплектов.

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#россия
#всу
#танк
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Российские минометчики ликвидировали пехоту ВСУ на правом берегу Днепра
Расчет «блуждающего миномета» ликвидировал пехоту ВСУ на правом берегу Днепра
13 февраля 2024, 08:10

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Мобильное подразделение расчета «блуждающих минометов» ликвидировало группу ВСУ, которая разместилась в заброшенном здании на правом берегу Днепра. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на офицера группировки российских войск «Днепр» с позывным «Нольпятый».
«Подразделение БПЛА нам дали координаты, где находится скопление боевиков, а также техники. Выездным минометом подразделение батальона отработало по противнику. Цель, по докладам, была уничтожена», — рассказал военный.

Расчет «блуждающего миномета» является мобильным подразделением, которое передвигается вдоль линии соприкосновения на внедорожнике. Расчет получает от разведки ориентир по целям и выдвигается на полиции для отработки. Военные производят несколько залпов и оперативно покидают место. На работу уходит не более трех минут. После этого точку может накрыть вражеский ответный огонь.

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#военные
#бпла
#вс рф
#сво
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Стало известно, кто стал замом нового главкома ВСУ Сырского
Замом Сырского назначен сделавший «первый выстрел» в Донбассе Сухаревский
13 февраля 2024, 07:52

Фото: iStock/Mariia Kokorina

На должность заместителя главкома ВСУ указом президента Украины Владимира Зеленского назначен полковник Вадим Сухаревский. Именно он сделал «первый выстрел» с украинской стороны в Донбассе в 2014 году. Об этом пишет «Громадьске».
По данным Forbes.ua, 13 апреля 2014 года Сухаревский с позывным «Барсук» командовал 3-й ротой 80-й аэромобильной бригады, которая работала в окрестностях Славянска. За день то этого отряд под командованием Игоря Стрелкова (Гиркина) взял под контроль отделение милиции в Славянске, но командир бригады приказал не стрелять. Позже комдив объяснил свой приказ тем, что из-за стрельбы на Евромайдане арестовали милиционеров, и он не хотел повторять это.

В тот день отряд сторонников отделения от Украины атаковали группу спецназовцев СБУ и роту десантников ВСУ. Тогда Сухаревский приказал вмешаться.

«Я дал команду выдвинуться на БТРах вперед и сам сел на место стрелка, чтобы вся ответственность за это решение была на мне. Огонь на поражение я решил открыть сам», —цитирует Сухаревского «РБК-Украина».

В качестве заместителя главкома ВСУ он будет отвечать за развитие беспилотников. В 2022 году Сухаревский получил звание Героя Украины.

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#украина
#контроль
#всу
#сбу
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В Днепропетровске после взрыва повреждена тепловая электростанция
ДТЭК: Тепловая электростанция в Днепропетровске получила повреждения от взрыва
13 февраля 2024, 07:29

Фото: iStock/RamonCast

Тепловая электростанция получила повреждения в Днепре (украинское название Днепропетровска), прекращена выработка электричества. Об этом 13 февраля сообщила украинская компания «ДТЭК», заявление которой цитирует издание «Страна.ua».
«В результате атаки серьезно повреждено оборудование предприятия. Станция становила выработку электроэнергии», — рассказали в компании, при этом не уточнив, где именно располагалась ТЭС.

Как пишет «Страна», ранее власти Днепропетровска сообщали об отключении электричества, воды и интернета в ряде районов города после «прилётов». Украинские СМИ также сообщали о серии взрывов в Днепропетровске.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

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#украина
#взрывы
#электричество
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