Авиация ВС РФ ликвидировала пункт управления и бронетехнику ВСУ на Донецком направлении

Видео: Минобороны РФ
Российские военные летчики нанесли удар по пункту управления украинской армии на Донецком направлении. Также была уничтожена бронетехника противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Экипажи Ми-28 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по пункту управления и бронетехнике противника на Донецком направлении», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.
При этом передовой авиационный наводчик подтвердил, что назначенная цель была уничтожена.
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Элина Позднякова