Авиаудар по зданию Boeing произошел в Киеве, пишут СМИ
Здание, которое используется авиакомпанией Boeing в Киеве, получило серьезные повреждения в результате крупномасштабной воздушной атаки со стороны России. Об этом в воскресенье, 15 июня, со ссылкой на источники пишет Financial Times.
По словам сотрудников Boeing, украинских чиновников и руководителя торговой палаты США на Украине, здание авиакомпании было одной из целей, которые подверглись удару в ночь на 9 июня, сказано в материале.
Замгендиректора по работе Boeing на Украине Андрей Корягин заявил прессе, что «никаких сбоев в работе компании» не было, несмотря на ущерб. По мнению обозревателей FT, произошедшее может разозлить американского президента Дональда Трампа.
10 июня СМИ сообщали, что в Киеве под удар попало здание бывшего британского визового центра. По одной информации, им пользовались британские спецслужбы, по другой — в нем собирали БПЛА.
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