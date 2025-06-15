Авиаудар по зданию Boeing произошел в Киеве, пишут СМИ

15 июня 2025, 17:04

FT: офисы Boeing в Киеве были повреждены при недавнем авиаударе РФ

Фото: istockphoto/Vadven

Здание, которое используется авиакомпанией Boeing в Киеве, получило серьезные повреждения в результате крупномасштабной воздушной атаки со стороны России. Об этом в воскресенье, 15 июня, со ссылкой на источники пишет Financial Times.