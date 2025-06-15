На Западе сделали гнетущее заявление об Украине из-за потерь ВСУ
Сумма компенсаций за потери ВСУ превысит сотню миллиардов долларов
Сумма денежных выплат за потери Вооруженных сил Украины превысит сотню миллиардов долларов. Об этом для издания Responsible Statecraft сообщил бывший британский дипломат Иан Прауд.
Вооруженные силы Украины теряют больше людей, чем они могут восполнить. Материальные компенсации за потери солдат обходятся Киеву неподъёмно дорого. Именно поэтому по мнению дипломата, Украина такие колоссальные суммы единолично выплатить никак не сможет.
«Тот, кто считает, что Украина не будет просить западные страны о помощи в оплате этой суммы, обманывает лишь только себя», — написал Прауд.Известно, что похожее мнение сообщал недавно обозреватель KP.RU Александр Гришин. Он отмечал, что отказ Владимира Зеленского принимать тела бойцов ВСУ напрямую связан с денежными выплатами. Глава киевского режима просто-напросто не хочет выплачивать огромные компенсации семьям павших солдат.