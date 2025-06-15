На Западе сделали гнетущее заявление об Украине из-за потерь ВСУ

15 июня 2025, 16:12

Сумма компенсаций за потери ВСУ превысит сотню миллиардов долларов

Фото: Istock/aliokhin

Сумма денежных выплат за потери Вооруженных сил Украины превысит сотню миллиардов долларов. Об этом для издания Responsible Statecraft сообщил бывший британский дипломат Иан Прауд.





Вооруженные силы Украины теряют больше людей, чем они могут восполнить. Материальные компенсации за потери солдат обходятся Киеву неподъёмно дорого. Именно поэтому по мнению дипломата, Украина такие колоссальные суммы единолично выплатить никак не сможет.

«Тот, кто считает, что Украина не будет просить западные страны о помощи в оплате этой суммы, обманывает лишь только себя», — написал Прауд.