При атаке FPV-дронов ВСУ пострадала женщина в Брянской области
Мирная жительница пострадала в результате атаки дронов со стороны ВСУ в Подлесных Новоселках Брянской области. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Александр Богомаз. Чиновник назвал произошедшее террористической атакой.
«В результате целенаправленного удара украинских FPV-дронов по движущемуся гражданскому автомобилю, к сожалению, ранения получила мирная жительница», — написал губернатор.Он добавил, что пострадавшую доставили в больницу, где оказали всю необходимую помощь. Богомаз пожелал женщине скорейшего выздоровления.
Москва не раз отмечала террористические методы Киева при ведении боевых действий. Украинские боевики наносят удары по гражданским объектам и лицам, включая волонтеров и журналистов.