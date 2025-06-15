Один человек погиб и 13 пострадали при атаке украинских дронов на автозавод Татарстана

15 июня 2025, 15:50

В Татарстане при атаке беспилотников погиб человек

Фото: Istock/Olena Bartienieva

Вооруженные силы Украины ударили беспилотными летательными аппаратами по территории Татарстана. В результате атаки один человек погиб, а 13 человек пострадали. Об этом сообщает глава региона Рустам Минниханов.





Глава Республики Татарстан доложил, что в Елабужском районе на здание КПП автомобильного завода упали обломки сбитого беспилотника.

«В результате погиб рабочий. Всего пострадали 13 человек. Один в тяжелом состоянии. Всем оперативно оказана необходимая медицинская помощь», — сообщил Минниханов.