Австрийский министр Плакольм призвала перестать помогать семьям с Украины

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Беженцы из Украины в Австрии получают все необходимые социальные льготы в приоритетном порядке, в отличие от других категорий просителей убежища.
Как сообщает издание Exxpress, в австрийском Зальцбурге наблюдается рост числа многодетных семей, прибывающих из украинского Закарпатья. Они получают полный пакет соцподдержки, в том числе пособие по уходу за ребенком и соцстрахование.
Несмотря на то, что регион не затронут боевыми действиями. Более того, прибывшие не владеют ни украинским, ни русским языком, однако имеют новые украинские паспорта.
Министр по делам интеграции, Европы и семьи Австрии Клаудия Плакольм выразила обеспокоенность ситуацией и предложила временно приостановить предоставление соцпомощи многодетным семьям из Закарпатья, чтобы исключить возможные злоупотребления системой льгот.
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Несмотря на то, что регион не затронут боевыми действиями. Более того, прибывшие не владеют ни украинским, ни русским языком, однако имеют новые украинские паспорта.
Министр по делам интеграции, Европы и семьи Австрии Клаудия Плакольм выразила обеспокоенность ситуацией и предложила временно приостановить предоставление соцпомощи многодетным семьям из Закарпатья, чтобы исключить возможные злоупотребления системой льгот.
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Дайана Хусинова