В офисе Зеленского сообщили неприятные для украинцев новости

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina
Служить в ВСУ должны все без исключения, заявил замруководителя офиса Владимира Зеленского Павел Палиса. Его цитируют украинские СМИ.
«Требуется продумать переходный период, для того чтобы у граждан сложилось четкое представление о том, что служить должны все», — сказал Палиса.Он предложил Украине пойти по пути Израиля, где служат все, вне зависимости от пола. Чиновник также пригрозил, что тех, кто не служил, могут лишить права на определенные госуслуги. В частности, работы на государственной службе.
С 24 февраля 2022 года на Украине действует военное положение. Сегодня, 12 апреля, нардеп украинского парламента Ярослав Железняк заявил, что его продлят уже на следующей неделе.
Читайте также:
В «Роскосмосе» назвали число погибших или пропавших на СВО сотрудников
Российская авиация поразила военное авиапредприятие ВСУ
Боевики ВСУ заявили о гибели пилота F-16 на задании
Никита Кротов