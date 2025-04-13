Президент США Дональд Трамп объявил, что переговоры по Украине идут хорошо

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Президент США Дональд Трамп заявил о прогрессе в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. В беседе с журналистами он отметил, что видит положительные сдвиги в отношениях между Украиной и Россией.
«Я думаю, что отношения между Украиной и Россией могут быть хорошими, и вы довольно скоро в этом убедитесь», — сказал Трамп.
Он также подчеркнул, что, по его мнению, наступает момент, когда «нужно либо смириться, либо заткнуться». Однако он отметил, что «все идет хорошо».
11 апреля Россию посетил спецпредставитель президента США Стив Уиткофф. В Санкт-Петербурге он провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Встреча длилась около четырёх с половиной часов и завершилась в районе 23:00. После этого Уиткофф направился в Оман.
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