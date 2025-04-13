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Президент США Дональд Трамп объявил, что переговоры по Украине идут хорошо

Фото: istockphoto / vchal

Фото: istockphoto / vchal

Президент США Дональд Трамп заявил о прогрессе в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. В беседе с журналистами он отметил, что видит положительные сдвиги в отношениях между Украиной и Россией.
«Я думаю, что отношения между Украиной и Россией могут быть хорошими, и вы довольно скоро в этом убедитесь», — сказал Трамп.

Он также подчеркнул, что, по его мнению, наступает момент, когда «нужно либо смириться, либо заткнуться». Однако он отметил, что «все идет хорошо».

11 апреля Россию посетил спецпредставитель президента США Стив Уиткофф. В Санкт-Петербурге он провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Встреча длилась около четырёх с половиной часов и завершилась в районе 23:00. После этого Уиткофф направился в Оман.

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Австрийский министр Плакольм призвала перестать помогать семьям с Украины
13 апреля 2025, 09:19

Фото: istockphoto / Teka77

Беженцы из Украины в Австрии получают все необходимые социальные льготы в приоритетном порядке, в отличие от других категорий просителей убежища.
Как сообщает издание Exxpress, в австрийском Зальцбурге наблюдается рост числа многодетных семей, прибывающих из украинского Закарпатья. Они получают полный пакет соцподдержки, в том числе пособие по уходу за ребенком и соцстрахование.

Несмотря на то, что регион не затронут боевыми действиями. Более того, прибывшие не владеют ни украинским, ни русским языком, однако имеют новые украинские паспорта.

Министр по делам интеграции, Европы и семьи Австрии Клаудия Плакольм выразила обеспокоенность ситуацией и предложила временно приостановить предоставление соцпомощи многодетным семьям из Закарпатья, чтобы исключить возможные злоупотребления системой льгот.

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ВСУ бросили все свои силы на удержание одного курского села
ВСУ бросили все силы на удержание села Горналь в Курской области, в том числе БПЛА
13 апреля 2025, 06:46

Фото: iStock/Diy1

ВСУ используют все оставшиеся силы для удержания контроля над Горналем в Курской области. Они активизировали применение всевозможных типов БПЛА, включая гексакоптер «Баба-Яга», сообщили в российской группировке войск «Север» РИА Новости.
Ранее используемый украинской стороной только ночью, дрон «Баба-Яга» теперь работает круглосуточно, что, по мнению военных, свидетельствует о попытках ВСУ любой ценой замедлить продвижение российских подразделений.

«Идет активное применение со стороны противников дронов, чтобы ухудшить логистику и сдержать продвижение наших войск. Бросают все силы, чтобы удержать населенный пункт под своим контролем», — объяснили военные РФ.
«Разделят как Польшу»: Симоньян предсказала судьбу Украины в конце конфликта
«Разделят как Польшу»: Симоньян предсказала судьбу Украины в конце конфликта
Бои за Горналь сейчас ведутся 22-м и 30-м полками 44-го Армейского корпуса, которые уже подошли к окрестностям населённого пункта. За минувшие сутки группировка «Север» нанесла поражение семи украинским бригадам в районах Горналя и Олешни.

С начала масштабного наступления в марте российские войска освободили Суджу и ряд других населённых пунктов, продолжая вытеснять противника из Курской области. Общие потери ВСУ на этом направлении превысили 70 тыс. человек.

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#новости
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«Разделят как Польшу»: Симоньян предсказала судьбу Украины в конце конфликта
Главред RT Симоньян: земли Украины ждет разделение по примеру Польши
13 апреля 2025, 03:33

Маргарита Симоньян (Фото: Telegram @margaritasimonyan)

Главный редактор RT и международной медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в эфире программы «Право знать» на телеканале ТВЦ заявила, что территории Украины могут быть разделены по аналогии с историческим разделом Польши.
По её словам, Россия намерена вернуть «свои русские земли», где проживают люди, связанные с русской культурой, языком и историей.

«Украину не ждет никакая судьба. Судьба ждет территории, которые раньше были Украиной. Как мне кажется. Территории, которые раньше были Украиной, будут поделены, как была когда-то поделена Польша. Нам же чужого не надо, как это всегда было. Мы заберем свое, свои русские территории», — сказала она.
«Оно ему все надо? Не надо»: Симоньян отметила наплевательское отношение Трампа к Украине
«Оно ему все надо? Не надо»: Симоньян отметила наплевательское отношение Трампа к Украине
Симоньян подчеркнула, что присоединение коснётся только регионов, «где нам рады», а между ними и остальными территориями будет создана буферная зона. Последняя, по её мнению, предотвратит конфликты между теми, кто поддерживает Россию, и противниками идей и политики РФ.

«Посерединке будет буферная зона, чтобы те, кто нам не рады, не могли устраивать пакости тем, кто нам рады. А то, что за буферной зоной, да найдется кому поделить между собой. Так или иначе», — указала Симоньян.
12 апреля издание The Times сообщало, что спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине генерал Кит Келлог также сказал, что Украина может быть разделена по модели послевоенного Берлина в рамках мирного урегулирования. Келлог после возмутился и сказал, что говорил в ином ключе, однако не все верят в это опровержение.

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#сша
#украина
#рф
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«Оно ему все надо? Не надо»: Симоньян отметила наплевательское отношение Трампа к Украине
Симоньян: Трамп хотел бы за день закончить конфликт, но ему плевать на Украину
13 апреля 2025, 01:26

Маргарита Симоньян (Фото: кадр видео Telegram @margaritasimonyan)

Главный редактор RT и международной медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян заявила в эфире программы «Право знать» на телеканале ТВЦ, что президент США Дональд Трамп стремится завершить конфликт на Украине, но не заинтересован в самой стране.
«У нас есть все основания полагать, что он (Трамп) действительно хотел бы прекратить войну на Украине за один день. И ему действительно наплевать на эту Украину», — сказала она.
По словам Симоньян, американский лидер не желает продолжать финансирование военных поставок Киеву, считая это неоправданной нагрузкой для США.

Маргарита Симоньян (Фото: кадр видео Telegram @margaritasimonyan)

«Ему действительно совсем не хочется помогать еще больше оружием, работать, как он считает, за всю Европу, отдуваться в НАТО и вообще в военных конфликтах, тратить на это безумное количество денег, как-то все это объяснять американским налогоплательщикам. Оно ему все надо? Не надо», — резюмировала Симоньян.
Как сообщалось в Белом доме ранее, цель президента США — добиться прекращения боевых действий на условиях, приемлемых для РФ и Украины. Однако Трамп считает маловероятным возвращение Украины к границам 2014 года.

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Хинштейн: Жителей Рыльского района Курской области отселяют из-за атак ВСУ
12 апреля 2025, 22:52

Фото: istockphoto/N-sky

Жителей Рыльского района Курской области отселяют из-за атак со стороны боевиков ВСУ, заявил в Telegram-канале глава региона Александр Хинштейн.
«Силами районной администрации совместно с подразделениями «Барс-Курск» сейчас происходит отселение людей. На данный момент четверо жителей уже вывезены. Двоих разместим в ПВР, еще двоих временно забирают родственники в Курске», — отметил чиновник.

Он добавил, что некоторые граждане отказываются покидать свои дома, поэтому их отказы фиксируются на видео с разъяснениями об опасности. Хинштейн заключил, что задача властей — оказать помощь каждому. Украина вторглась в приграничье Курской области 6 августа 2024 года. Киевский режим заявлял, что вторжением в российский регион хотел добиться обмена территорий.

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