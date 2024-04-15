Австрийский полковник Рейснер: Россия нанесла тяжёлый удар по ВПК Украины

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Военно-промышленный комплекс Украины понёс тяжёлые потери в ходе конфликта. В то же время, Россия постоянно наращивает темпы производства вооружений.
Об этом заявил полковник Вооружённых сил Австрии Маркус Рейснер. В интервью немецкому изданию Berliner Zeitung он отметил, что украинский ВПК практически полностью зависит от западной поддержки. Можно сказать, что Киев находится на жизнеобеспечении Запада. Военный эксперт указал, что это уже становится проблемой для союзников Украины, так как их собственные ресурсы тоже истощаются.
С другой стороны, Россия постоянно наращивает темпы производства вооружений и боеприпасов. Оборонно-промышленный потенциал РФ несравнимо выше, чем у Украины, которая просто не может существовать без западной поддержки, заключил Рейснер.
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Александр Бойцов