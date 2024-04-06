Российские военные нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины

Фото: Минобороны РФ
Минувшей ночью российская армия нанесла групповой удар по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Уточняется, что речь идет об объектах, на которых ВСУ производили ремонт техники и дронов, в том числе иностранного производства. Для нанесения удара ВС РФ использовали БПЛА и высокоточное оружие большой дальности.
Кроме того, были поражены пункты временной дислокации иностранных наемников.
В ведомстве отметили, что все цели, поставленные перед ВС РФ, были поражены.
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Кроме того, были поражены пункты временной дислокации иностранных наемников.
В ведомстве отметили, что все цели, поставленные перед ВС РФ, были поражены.
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Анастасия Хохлова