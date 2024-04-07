Австрийский полковник сообщил ВСУ неприятную новость

Фото: istockphoto/Victoria Kotlyarchuk
Полковник из австрийских Вооруженных сил Маркус Райснер в интервью ZDF заявил, что российские войска изнуряют ВСУ и готовятся к масштабному наступлению.
«Украинские вооруженные силы подвергаются давлению с нескольких направлений. Их основная проблема — отсутствие военной поддержки и, прежде всего, недостаток боеприпасов», — отметил он.Полковник провел анализ действий России на трех уровнях. На тактическом уровне российские военные предпринимают атаки механизированными соединениями. На оперативном уровне они одновременно развернули войска на различных участках фронта протяженностью 1200 километров, чтобы заставить Украину израсходовать свои резервы. На стратегическом уровне как Россия, так и Украина стремятся пополнить свои резервы.
Читайте также:
Продвижение в Вербовом и контратака ВСУ на Артёмовском направлении: последние новости СВО
Получивший от Зеленского Золотой крест боец ВСУ ликвидирован в Часовом Яре
Главком ВСУ начал проверку после попытки вручить повестку журналисту
Артем Кузьмин