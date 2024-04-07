Продвижение в Вербовом и контратака ВСУ на Артёмовском направлении: последние новости СВО

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Российским войскам удается продвинуться на нескольких участках фронта. На Артемовском направлении ВСУ стягивают резервы для сдерживания атак ВС РФ и наступления. О том, на каком участке фронта идут ожесточенные бои и где закрепились российские военные, читайте в материале «Радио 1».
Запорожское направление
Донецкое направление
Севернее Новомихайловки зафиксировано небольшое продвижение российских войск. В Первомайском очередные тактические успехи ВС РФ. Удалось продвинуться российским войскам в Семёновке. ВС РФ зашли в населенный пункт с южной стороны. В Бердычах также имеются продвижения российские войска.
Бахмутское направление
На Бахмутском направлении продолжаются бои на подступах к Часов Яру. Российская армия стремится улучшить свои позиции, обрабатывая украинские укрепы авиацией, ВСУ контратакуют, стремясь помешать продвижению ВС РФ.
Артёмовское направление
ВСУ атакуют в районе Канал и стягивают дополнительные силы. 98-я дивизия ВДВ России успешно действует, расширяя плацдарм на улице Зеленая и закрепляясь в строениях на внешней стороне улицы Горбатова.
Херсонское направление
Ситуация на этом направлении остается без значительных изменений. Взаимные артобстрелы и использование дронов продолжаются. Российские силы поразили лодку ВСУ на Днепре и уничтожили командира взвода БПЛА.
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