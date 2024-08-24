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Из украинского плена вернули 115 военных, захваченных в Курской области

Россия вернула из украинского плена 115 военных, захваченных в Курской области
24 августа 2024, 13:46
Фото: iStock/Sinenkiy

Фото: iStock/Sinenkiy

Россия вернула из украинского плена 115 военнослужащих, которые были захвачены в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что взамен киевскому режиму передали 115 бойцов ВСУ. Освобожденные российские военные находятся в Белоруссии, где им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь, им также предоставили возможность связаться с семьей.

️Всех освобожденных военных доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.



Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Кадыров заявил о выводе 40 срочников из окружения ВСУ в Курской области
Кадыров: российские бойцы вывели из окружения в Курской области 40 срочников
24 августа 2024, 14:23

Фото: сайт Кремля

Российские военные вывели из окружения в Курской области 40 солдат срочной службы. Об этом написал глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале.
Кадыров отметил, что 6 бойцов ВС РФ — четверо военных полка «Ахмат-Чечня» Минобороны и двое пограничников — удерживали позиции на одном из участков, при этом они были практически в полном окружении. По его словам, военнослужащие отбивали атаки противника, пока у них не кончились боеприпасы, после чего ушли, чтобы не попасть в плен.

Отмечается, что они вывели с собой из кольца еще 40 солдат из числа срочников. Кадыров заключил, что военные 18 дней шли через леса и заслоны врага к российским частям.

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Украинский БПЛА атаковал аэропорт Белгорода и взорвался
Украинский беспилотник влетел в закрытый аэропорт Белгорода
24 августа 2024, 14:02

Фото: Минобороны РФ

Украинский дрон атаковал закрытый аэропорт в Белгороде. Беспилотник ударил в здание командно-диспетчерского пункта и сдетонировал, сообщает «База» 24 августа.
В результате атаки БПЛА, в здании аэропорта Белгорода выбило окна и повредило обшивку фасада. Силовики эвакуировали сотрудников аэропорта и оцепили территорию. О пострадавших не сообщается.

Ранее в Минобороны сообщило, что в 9 утра системы ПВО уничтожили по одному беспилотнику над Курской и Белгородской областями. По последним данным губернатора Белгородской области Гладкова на 13:42, атакам со стороны ВСУ подверглись два населённых пункта Белгородской области. Предварительно, люди не пострадали.

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Зеленский заявил, что Украина впервые применила новое оружие
«Страна»: Зеленский заявил, что ВСУ впервые применили ракету-дрон «Паляниця»
24 августа 2024, 13:59

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что 24 августа ВСУ впервые применили новое оружие. Об этом пишет издание «Страна» в Telegram-канале.
Отмечается, что новым оружием является ракета-дрон «Паляниця». Где именно было применено оружие, Зеленский не уточнил.

Ранее сообщалось, что администрация Соединенных Штатов обсуждает корректировку содержания пакетов военной помощи Киеву на фоне атаки ВСУ на Курскую область. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Алаудинов: ВСУ безуспешно пытаются продавить позиции на курском направлении
Алаудинов: «Ахмат» предотвращает попытки контратак ВСУ в Курской области
24 августа 2024, 13:37

Фото: Минобороны РФ

Спецназ «Ахмат» предотвращает попытки ВСУ контратаковать в Курской области, сообщил замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов 24 августа.
«Круглые сутки идут боестолкновения, противник пытается продавить те позиции, где находятся наши подразделения, потому что мы стоим на основных его маршрутах продвижения», – рассказал Алаудинов РИА Новости.

Генерал-майор уточнил, что «Ахмат» стоит на основных маршрутах продвижения и успешно удерживает противника, уничтожая боевиков.

«На данный момент обстановка подконтрольная и все нормально», – заявил командир спецназа.

Ранее сообщалось, что военные морской пехоты Черноморского флота освободили еще один из населенных пунктов на курском направлении. Там сейчас защищают территорию от остатков подразделений противника.

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В Севастополе к пирсу яхт-клуба прибило беспилотник
Развозжаев: в Севастополе к пирсу яхт-клуба прибило украинский беспилотник
24 августа 2024, 13:17

Фото: iStock/yucelyilmaz

В Севастополе к пирсу яхт-клуба прибило дрон. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Он отметил, что беспилотник, по предварительным данным, был с полным боезарядом. По словам Развожаева, БПЛА подавили силы радиоэлектронной борьбы и он упал в акваторию по время одной из атак украинских боевиков на город.

Развожаев опубликовал кадры с места происшествия. Он объяснил, что сделал это для того, чтобы местные жители понимали, как выглядит часть дрона. Он также призвал людей показать фрагмент своим детям.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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В Евросоюзе впервые обсудят отправку инструкторов на Украину
Welt am Sonntag: министры стран ЕС обсудят отправку инструкторов на Украину
24 августа 2024, 12:57

Фото: iStock/Im Yeongsik

Министры обороны и иностранных дел стран — членов Евросоюза на следующей неделе впервые обсудят возможность отправки инструкторов на Украину. Об этом сообщает газета Welt am Sonntag.
Уточняется, что 27 августа аналогичный вопрос поднимут на заседании комитета по политике и безопасности регионального содружества. Окончательное решение будет принято до ноября этого года, информирует издание.

В конце мая 2024 года Киев направил письмо на имя верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, в котором призвал региональное содружество направить на Украину инструкторов. В поддержку инициативы выступают Франция, Дания, Швеция и страны Балтии. Отрицательную позицию по данному вопросу заняли: Австрия, Венгрия, Словения, Германия и Мальта.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель впервые публично признал, что Евросоюз является «частью конфликта» на Украине. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Алаудинов заявил об освобождении населенного пункта на курском направлении
24 августа 2024, 11:17

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов завил, что военные 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота освободили еще один из населенных пунктов на курском направлении, передает ТАСС.
По словам Алаудинова, враг ежедневно уничтожается. Он отметил, что российские подразделения 810-й бригады далее продолжают зачистку участка от противника.

Ранее сообщалось, что российские FPV-дроны атаковали машину с офицерами ВСУ в Великой Писаревке. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#вс рф
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Штурмовик, сбивший головой украинский дрон, просится обратно на СВО
24 августа 2024, 10:37

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российский военный штурмового подразделения, ранее сбивший головой украинский дрон, хочет вернуться в зону спецоперации на Украине. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
В настоящее время военнослужащий проходит лечение, его ждет операция на позвоночнике. Согласно информации источника, мужчина решил принять участие в специальной военной операции в качестве добровольца. Он заключил контракт с Минобороны РФ в июле текущего года.

Боец ВС РФ отбил украинский дрон головой в начале августа. Инцидент произошел, когда боец выполнял боевые задачи на харьковском направлении.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Украинец рассказал, как бойцы ВСУ стреляли по нему во время сдачи в плен ВС РФ
24 августа 2024, 10:19

Фото: iStock/Sinenkiy

Пленный ВСУ Алексей Гусляков рассказал, что во время сдачи ВС РФ украинские военные открыли по нему огонь. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
По словам Гуслякова, по ним стреляли из автоматов и пулеметов бойцы ВСУ.

«Что тут оценивать, если свои своих же хотят убить», — отметил пленный.

Уточняется, что они решили сдаться вдвоем с товарищем, но тому не удалось добраться до позиций ВС РФ. Его убил огонь украинских солдат.

Гусляков вспомнил, что его призвали в ряды ВСУ, даже несмотря на наличие хронических болезней. После этого командование обмануло новобранцев, отправив их на линию боевого соприкосновения, хотя обещало не делать этого.

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