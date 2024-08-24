Из украинского плена вернули 115 военных, захваченных в Курской области

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Россия вернула из украинского плена 115 военнослужащих, которые были захвачены в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что взамен киевскому режиму передали 115 бойцов ВСУ. Освобожденные российские военные находятся в Белоруссии, где им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь, им также предоставили возможность связаться с семьей.
️Всех освобожденных военных доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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️Всех освобожденных военных доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова