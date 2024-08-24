МО РФ показало кадры возвращения российских бойцов, попавших в плен на курском направлении

Видео: Telegram-канал Минобороны России
Минобороны России опубликовало в своем Telegram-канале кадры с освобожденными из украинского плена российскими военнослужащими.
Ранее сообщалось, что Россия вернула из украинского плена 115 военнослужащих. В настоящее время все бойцы ВС РФ находятся на территории Белоруссии, где получают все виды необходимой помощи.
В скором времени они будут доставлены в Россию. При возвращении солдат из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали ОАЭ.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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В скором времени они будут доставлены в Россию. При возвращении солдат из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали ОАЭ.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова