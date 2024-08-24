Москалькова: Большая часть обменянных срочников попали в плен в Курской области

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В рамках обмена Киев передал Москве 115 военнослужащих, ранее попавших в плен. Большинство из них проходило срочную службу.
Об этом в своём телеграм-канале написала уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Она также добавила, что большая часть солдат-срочников попала в плен в приграничных районах Курской области. По словам российского омбудсмена, с родственниками военнопленных ежедневно поддерживалась связь, также велась работа с Международным Комитетом Красного Креста.
В настоящее время освобождённые российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Уже сегодня вечером их встретят на Родине, в Брянской области.
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