Автомат спас бойца ВС России от осколков дрона ВСУ в Благодатном
Стрелок группировки войск «Восток» с позывным Сармат рассказал, что его автомат задержал осколки украинского беспилотника во время боев за Благодатное в Запорожской области. Об этом пишет РИА Новости.
По словам военнослужащего, дрон взорвался примерно в трех метрах от него. Осколки ударили в оружие и не дали им нанести бойцу тяжелые ранения. После взрыва автомат вышел из строя. Спустя некоторое время Сармат взял другое оружие и продолжил выполнять задачу.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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