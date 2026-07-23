Автомат спас бойца ВС России от осколков дрона ВСУ в Благодатном

23 июля 2026, 07:22

Фото: iStock/Konstantin Shashkov

Стрелок группировки войск «Восток» с позывным Сармат рассказал, что его автомат задержал осколки украинского беспилотника во время боев за Благодатное в Запорожской области. Об этом пишет РИА Новости.