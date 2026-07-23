23 июля 2026, 07:15

Фото: iStock/Enes Simsek

Операторы беспилотных систем и артиллерия российских группировок продолжают наносить удары по позициям, технике и логистике ВСУ сразу на нескольких направлениях. В результате серии операций были поражены пункты управления БПЛА, уничтожены бронетехника, транспорт, роботизированные платформы и живая сила противника. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».





Содержание Ликвидация операторов БПЛА и срыв атаки в Запорожье Срыв переброски резервов ВСУ Точные удары по укрытиям под Константиновкой Логистика ВСУ под ударом: уничтожение роботизированных платформ

Ликвидация операторов БПЛА и срыв атаки в Запорожье

Фото: iStock/shcherbak volodymyr

Срыв переброски резервов ВСУ

Фото: iStock/Anna_Anikina

Точные удары по укрытиям под Константиновкой

«Драка бандеровских пауков в банке»: Миронов оценил перестановки в правительстве Украины

Логистика ВСУ под ударом: уничтожение роботизированных платформ