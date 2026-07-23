ВС РФ ликвидируют роботизированные платформы ВСУ и успешно ударяют по пунктам управления БПЛА: последние новости СВО на 23 июля
Операторы беспилотных систем и артиллерия российских группировок продолжают наносить удары по позициям, технике и логистике ВСУ сразу на нескольких направлениях. В результате серии операций были поражены пункты управления БПЛА, уничтожены бронетехника, транспорт, роботизированные платформы и живая сила противника. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Ликвидация операторов БПЛА и срыв атаки в Запорожье
Операторы разведывательных беспилотников подразделения войск беспилотных систем группировки войск «Восток» выявили запуски разведывательных квадрокоптеров и тяжелых ударных гексакоптеров типа «Баба-яга» ВСУ в Запорожской области. В ходе разведки удалось установить места запуска, а также обнаружить пункты управления беспилотниками противника.
Полученные координаты были оперативно переданы артиллерийским подразделениям группировки «Восток». Расчеты 152-мм самоходных гаубиц 2С3 «Акация» нанесли удары по выявленным пунктам управления БПЛА, местам размещения операторов, средствам связи и оборудованию подразделений противника.
По итогам боевой работы были уничтожены более семи пунктов управления беспилотниками ВСУ, средства связи, антенны, оборудование подразделений беспилотных систем, а также более 30 военнослужащих подразделений украинской беспилотной авиации.
В результате уничтожения пунктов управления была сорвана атака беспилотников армии Украины на указанном участке, а интенсивность применения разведывательных квадрокоптеров и тяжелых ударных гексакоптеров противником в Запорожской области снизилась, рассказали в Минобороны РФ.
Срыв переброски резервов ВСУ
Разведывательные БПЛА группировки войск «Восток» также обнаружили переброску личного состава ВСУ в Запорожской области. Украинские подразделения на бронетехнике и автомобилях направляли штурмовые группы к линии боевого соприкосновения, рассчитывая усилить передовые позиции для последующих контратак.
После передачи координат операторам ударных беспилотников по выявленным целям были нанесены удары как на маршрутах движения, так и во время кратковременных остановок техники у переднего края.
В результате операции уничтожены более пяти боевых бронированных машин, включая HMMWV и бронеавтомобили «Козак», а также свыше семи единиц автомобильной техники. Кроме того, ликвидирована живая сила ВСУ, находившаяся в транспортных средствах и рядом с ними.
Уничтожение техники и личного состава сорвало подвоз резервов к линии боевого соприкосновения и снизило возможности ВСУ для проведения контратак на этом участке Запорожской области.
Точные удары по укрытиям под Константиновкой
Артиллеристы 4-й отдельной мотострелковой бригады совместно с расчетами БПЛА 77-го отдельного мотострелкового полка «Южной» группировки войск продолжают поддерживать наступающие российские подразделения в районе населенных пунктов, расположенных в пригородах Константиновки.
Во время воздушной разведки операторы беспилотников обнаружили две небольшие группы украинских боевиков, укрывшихся в зданиях населенных пунктов Клиновое и Алексеево-Дружковка на Краматорском направлении.
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После выявления целей расчеты артиллерийских орудий Д-20 и ударные дроны нанесли точные удары. В результате живая сила противника была уничтожена. Кадры объективного контроля подтвердили точные попадания и успешное выполнение боевой задачи.
Логистика ВСУ под ударом: уничтожение роботизированных платформ
Операторы войск беспилотных систем «Южной» группировки войск продолжают разрушать логистические маршруты противника, уничтожая средства доставки боеприпасов и материальных средств подразделениям ВСУ, находящихся в населенных пунктах за Константиновкой.
В ожидании подхода российских штурмовых подразделений украинская сторона стремится максимально обеспечить передовые позиции боеприпасами, медикаментами и другими необходимыми материальными средствами. Однако использовать автотранспорт становится все сложнее из-за активности российских дронов, поэтому для снабжения все чаще применяются беспилотные платформы.
Средства воздушной разведки обнаружили в районах населенных пунктов Алексеево-Дружковка, Кондратовка и Куртовка пять наземных робототехнических комплексов, перевозивших грузы для украинских подразделений.
По выявленным НРТК нанесли удары FPV-дроны подразделений войск беспилотных систем 6-й мотострелковой дивизии, 4-й отдельной мотострелковой бригады, а также 77-го и 54-го мотострелковых полков «Южной» группировки войск.
В результате атаки транспортные платформы были уничтожены, а доставка боеприпасов и других грузов к украинским подразделениям оказалась сорвана.