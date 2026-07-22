«Не брать отребье»: Цыганова назвала условие для выдачи паспорта РФ Орнелле Мути

22 июля 2026, 22:31

Вика Цыганова назвала условие для получения Орнеллой Мути российского паспорта

Виктория Цыганова (Фото: Instagram* @tsiganova_fashion)

Певица Вика Цыганова заявила, что Орнелла Мути должна публично высказаться о СВО и культуре России перед получением гражданства.





В беседе с «Газетой.Ru» Цыганова отметила, что не видит ничего плохого в желании актрисы жить в России, если оно искреннее.

«Орнелла Мути ничего плохого для России не делала. Если у неё хорошая репутация, она не русофобка, готова поддерживать нашу культуру и ценности, за которые мы боремся, почему нет? Надо брать не какие-то отребья, а людей, которые реально любят Россию и готовы ей послужить, а не просто убегать от налогов в своей стране», — заявила певица.