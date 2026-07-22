«Не брать отребье»: Цыганова назвала условие для выдачи паспорта РФ Орнелле Мути
Вика Цыганова назвала условие для получения Орнеллой Мути российского паспорта
Певица Вика Цыганова заявила, что Орнелла Мути должна публично высказаться о СВО и культуре России перед получением гражданства.
В беседе с «Газетой.Ru» Цыганова отметила, что не видит ничего плохого в желании актрисы жить в России, если оно искреннее.
«Орнелла Мути ничего плохого для России не делала. Если у неё хорошая репутация, она не русофобка, готова поддерживать нашу культуру и ценности, за которые мы боремся, почему нет? Надо брать не какие-то отребья, а людей, которые реально любят Россию и готовы ей послужить, а не просто убегать от налогов в своей стране», — заявила певица.Виктория добавила, что актриса могла бы преподавать в ГИТИСе или ВГИКе, но для этого ей необходимо обозначить свою позицию. Если же намерения Мути лицемерны, то в таких людях, по словам певицы, страна не нуждается.