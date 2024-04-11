Автомобили сотрудников Михайловского ГОК пострадали после атаки дронов ВСУ

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Несколько автомобилей, принадлежащих сотрудникам Михайловского горно-обогатительного комбината, получили повреждения в результате атаки украинских беспилотников на территорию Курской области.
Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт. В своём телеграм-канале губернатор уточнил, что машины находились на парковке для личного транспорта и в них никого не было, поэтому обошлось без пострадавших. Комбинат окажет помощь собственникам повреждённых автомобилей, добавил руководитель областной администрации.
В ночь на 11 апреля дежурные системы противовоздушной обороны сбили три украинских БПЛА самолётного типа над территорией Фатежского района Курской области. Старовойт сообщил, что при попытке атаки никто не пострадал и разрушений от падения обломков дронов также удалось избежать.
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Александр Бойцов