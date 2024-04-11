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Автомобили сотрудников Михайловского ГОК пострадали после атаки дронов ВСУ

11 апреля 2024, 14:29
Фото: istockphoto/aapsky

Фото: istockphoto/aapsky

Несколько автомобилей, принадлежащих сотрудникам Михайловского горно-обогатительного комбината, получили повреждения в результате атаки украинских беспилотников на территорию Курской области.


Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт. В своём телеграм-канале губернатор уточнил, что машины находились на парковке для личного транспорта и в них никого не было, поэтому обошлось без пострадавших. Комбинат окажет помощь собственникам повреждённых автомобилей, добавил руководитель областной администрации.

В ночь на 11 апреля дежурные системы противовоздушной обороны сбили три украинских БПЛА самолётного типа над территорией Фатежского района Курской области. Старовойт сообщил, что при попытке атаки никто не пострадал и разрушений от падения обломков дронов также удалось избежать.

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В Европе увидели начало подготовки НАТО к войне с Россией
Advance: отправка немецких солдат в Литву – признак подготовки НАТО к войне с Россией
11 апреля 2024, 15:27

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Германия начала переброску своих военных в Литву, нацеленную на обеспечение коллективной безопасности НАТО, сообщило хорватского издания Advance.
Россия интерпретирует это как подготовку к агрессии против себя. Ожидается, что к концу 2027 года в Литве будет размещено пять тысяч немецких военнослужащих. Лидеры Литвы назвали это «историческим событием», и не зря: это первый раз с окончания Второй мировой войны, когда Германия отправляет свои войска за пределы своих границ для постоянного размещения.

В рамках объяснения в НАТО это рассматривается как ответ на оборонные потребности, в результате чего создается архитектура обороны и сдерживания для предотвращения любых возможных агрессивных действий потенциального противника.

«Ни один потенциальный противник с востока не рискнет нарушать пятую статью договора НАТО», — заявил немецкий министр обороны Борис Писториус.
Согласно этой статье, вооруженное нападение на одного из членов альянса равносильно атаке на всю НАТО, что влечет за собой мобилизацию ее сил для защиты.

Страны Балтии выражают беспокойство по поводу ситуации на Украине и опасаются возможного расширения конфликта. Тем не менее, автор статьи полагает, что у России недостаточно ресурсов и союзников для атаки на другие соседние территории, а также нет соответствующих планов на это.

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ФСБ показала кадры срыва спланированной Британией высадки ВСУ в Херсонской области
11 апреля 2024, 15:20

Фото: iStock/irene_rebrova

Опубликована видеозапись, на которой видно, как российские спецслужбы совместно с Минобороны РФ пресекли высадку диверсантов ВСУ на Тендровскую косу, спланированную спецслужбами Великобритании. Запись опубликовало издание РИА Новости.
На кадрах видно, как по лодке с украинскими диверсантами наносится удар. Далее показано оружие, которое было изъято у бойцов ВСУ.

Сообщается, что один десантник ВСУ взят в плен, остальных удалось ликвидировать.



Прежде сообщалось, что сотрудник ФСБ рассказал о том, как Британия планирует украинские теракты. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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В США обеспокоены снижением возраста мобилизации на Украине
11 апреля 2024, 14:55

Фото: iSTock/Oleksander Bontei

Снижение возраста мобилизации на Украине может привести к уничтожению целого поколения молодых жителей страны, пишет The New York Times.
Как отмечает издание, Украина столкнулась с серьёзной проблемой в области демографии – в стране не хватает молодых мужчин. Поэтому Киеву надо найти баланс между противодействием «непрекращающемуся наступлению России путем увеличения численности войск» и риском уничтожения целого поколения.

По данным NYT, мужчины до 30 лет, составляющие костях ВСУ, являются частью самого малочисленного населения Украины. Это связано с тем, что в 1990-е годы в стране возникла «неуверенность в завтрашнем дне», заявляют авторы.

Газета ссылается на заместителя директора Института демографии Национальной академии наук Украины Александра Гладуна. Он указывает, что эта неуверенность «повлияла на репродуктивное поведение», а решение Зеленского о призыве мужчин в армию с 25 лет чревато дальнейшим сокращением этого небольшого поколения украинцев.

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#украина
#мобилизация
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В Белгородской области при атаке дрона-камикадзе ВСУ пострадал мужчина
Гладков: в Белгородской области при атаке дрона-камикадзе ВСУ пострадал мужчина
11 апреля 2024, 14:47

Фото: iStock/Yury Karamanenko

В результате атаки украинского дрона в Белгородской области пострадал мужчина, сообщил 11 апреля губернатор региона Вячеслав Гладков. Инцидент произошел в селе Вознесеновка Шебекинского района. Пострадавший был госпитализирован.
По словам губернатора, 10 апреля в области было зафиксировано обстрелы шести районов, в ходе которых было выпущено 48 снарядов. Всего в атаке участвовали 19 беспилотников, с которых сбросили три взрывных устройства.

Больше всего атак пришлось на Шебекинский район. В Губкинском районе был обнаружен и изъят взрывоопасный предмет специалистами. Повреждения были зафиксированы в одном многоквартирном доме, 18 частных домах, на 8 транспортных средствах, трех предприятиях и одном коммерческом объекте.

Гладков также упомянул об атаке на одно из промышленных предприятий в городе Шебекино Шебекинского района с помощью беспилотника. В поселке Ленинский было выпущено 6 минометных снарядов и 3 гранатометных выстрела, но без последствий.

Также был зафиксирован случай атаки с помощью дрона-камикадзе. В селе Вознесеновка также произошла атака с использованием двух дронов-камикадзе, в результате чего один человек получил острую акустическую травму и был доставлен в медицинское учреждение.

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ВС РФ уничтожили ТЭС под Киевом: куда еще долетели «Герани» и что потерял украинский олигарх
Трипольская ТЭС в Киевской области полностью уничтожена 11 апреля: что известно
11 апреля 2024, 14:41

Фото: istockphoto/maki_shmaki

На Украине сообщили об уничтожении Трипольской ТЭС. Она была крупнейшим энергогенерирующим предприятием региона и поставщиком электроэнергии в Житомирскую, Киевскую и Черкасскую области. Какие еще объекты противника поражены, чем был нанесен удар и какое отношение к ТЭС имеет украинский олигарх, расскажет редакция «Радио 1».

Что произошло на Трипольской ТЭС


Минувшим утром ряд украинских телеграм-каналов сообщил о том, что ВС РФ нанесли массированный удар по Трипольской ТЭС, в результате чего на станции произошел пожар. Позже координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил изданию РИА Новости, что в результате российской атаки пострадала крупная ТЭЦ, питающая Ивано-Франковскую и соседние области.

По информации телеграм-канала «Рыбарь», в ночной атаке участвовали ракеты «Герань» и гиперзвуковые «Кинжалы».


Что сообщают военкоры об уничтожении ТЭС


Корреспондент Александр Коц прокомментировал удары по украинской ТЭЦ в своем телеграм-канале. Он сообщил, что объект был выведен из строя благодаря ракетчикам.

«Как бы то ни было, в украинском Центрэнерго подтвердили ювелирность работы наших ракетчиков. ТЭС уничтожена, сотрудники не пострадали», — заявил Коц.

Чем известна Трипольская ТЭС


Трипольская ТЭС расположена на берегу Днепра, в 45 км к югу от Киева, возле населенного пункта Триполье. После того как Чернобыльская АЭС была выведена из эксплуатации, энергообъект стал единственным поставщиком электроэнергии в Житомирскую, Киевскую и Черкасскую области.

Куда еще ударили ВС РФ 11 апреля


Кроме пожара на Трипольской ТЭС, украинские СМИ также сообщили о повреждении объектов инфраструктуры в Харькове, Львовской, Ивано-Франковской и Волынской областях. Позже координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что в результате российской атаки был повреждён энергетический объект, принадлежащий украинскому олигарху Ринату Ахметову.

«Погасили энергетический объект Ахметова и его компании ДТЭК», — сообщил Лебедев.

«Нафтогаз» Украины сообщил об обстреле подземных хранилищ газа
Под обстрел, по сообщению пресс-службы компании «Нафтогаз», также попали два подземных хранилища газа. В компании при этом указали, что хранилища продолжают работать. Специалисты приступили к ликвидации последствий.

Армия РФ ответила ударом по ТЭК Украины на действия Киева


В Минобороны РФ сообщили, что ВС РФ минувшей ночью ответили на попытки Киева причинить ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики РФ, нанеся удар по объектам топливно-энергетического комплекса Украины.

Представители министерства также отметили, что в результате действий ВС РФ были сорваны переброски резервов ВСУ в районы боевых действий, а также затруднено снабжение топливом подразделений и воинских частей украинской армии.

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#ракеты
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«Зеленский хочет денег»: военэсперт Кошкин объяснил, зачем ВСУ ударили по Мордовии
Военный эксперт Кошкин рассказал, с какой целью ВСУ атакуют разные регионы РФ
11 апреля 2024, 14:24

Фото: istock / EvgeniyShkolenko

В ночь на 11 апреля впервые с начала СВО Украина ударила по Республике Мордовия. Дежурные средства ПВО сбили два дрона ВСУ. Пострадавших и разрушений нет, сообщило Минобороны РФ.
Военный эксперт, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин в беседе с «Радио 1» объяснил, зачем это было сделано и какие преследовались цели.

«За сегодняшний день наше ПВО сбило 12 беспилотников над 6 регионами. Среди них и Курская, и Тамбовская, и Белгородская, и Брянская, и Липецкая области, но один атаковал Республику Мордовия. Сказать, что это специально по Мордовии – нельзя, просто скорее всего расширяют возможность нанесения боевых ударов по нашей гражданской инфраструктуре, по нашим гражданским объектам, и ведь взят курс на террористическую атаку прежде всего. Провалился контрнаступ – как-то надо отчитываться перед своими всеми структурами, которые выделяли деньги. Теперь Зеленский опять хочет денег, но их нет. Надо доказывать делом, вот дело у них выглядит в виде беспилотников, которые они посылают по нашим гражданским объектам», – сказал эксперт.

Однако, по словам специалиста, оснований для пессимизма нет, потому что российские средства ПВО работают лучше и лучше.

«Дело в том, что Украине сильно помогают США и союзники по НАТО, используя орбитальную группировку в космосе, чтобы прокладывать маршруты в обход нашим средствам ПВО, это в значительной степени повышает эффективность нанесения ударов со стороны ВСУ по нашей гражданском инфраструктуре. Но мы применяем все силы и средства, чтобы не допустить никаких жертв и эффективно пресекаем подобного рода террористические акты с помощью беспилотной авиации», – прокомментировал Кошкин.

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#пво
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Стало известно, от какого российского оружия не поможет спастись даже F-16
Independent: истребители F-16 не помогут ВСУ спастись от российских авиабомб
11 апреля 2024, 14:20

Фото: iStock/viper-zero

Американские истребители F-16 не помогут Украине существенно улучшить способность ВСУ противостоять российским планирующим авиабомбам.
Об этом 11 апреля заявил высокопоставленный научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований Джастин Бронк, пишет газета The Independent.

По мнению Бронка, маловероятно, что F-16 смогут существенно повысить эффективность перехвата российских планирующих бомб.

Он также отметил, что российские самолеты могут выпускать авиабомбы издалека от линии фронта, что вынудит пилотов F-16 приближаться слишком близко к вражеским самолетам.

Это, по его мнению, увеличит риск поражения истребителей F-16 российскими зенитно-ракетными комплексами.

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МО: Армия РФ в ответ на действия Киева ударила по объектам ТЭК Украины
МО: Удар по ТЭК Украины нанесён в ответ на попытку нанести ущерб энергетике РФ
11 апреля 2024, 14:03

Фото: istockphoto/Zeferli

Вооружённые силы РФ нанесли мощный массированный удар по объектам топливно-энергетического комплекса в разных регионах Украины. Это стало ответом на попытки Киева причинить ущерб российской энергетике.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. В сообщении уточняется, что удары были нанесены с использованием высокоточного оружия большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотных летательных аппаратов. Цели ударов были достигнуты. Все намеченные объекты поражены, добавили в российском оборонном ведомстве.

В Минобороны также уточнили, что разрушение, повреждение и нанесение ущерба объектам украинского топливно-энергетического комплекса неизбежно затруднит снабжение топливом подразделений ВСУ, а также переброску резервов в разные районы боевых действий.

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В США пришли в ужас от мощного российского оружия
MWM: ВС РФ применяют уникальные огнеметные системы ТОС-1 и ТОС-2 в зоне СВО
11 апреля 2024, 13:50

Фото: Минобороны РФ

В зоне спецоперации российская армия успешно использует уникальные тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» и ТОС-2 «Тосочка» для нейтрализации наземных сил украинской армии, пишет 11 апреля американское издание Military Watch Magazine.
Как отмечают эксперты издания, эти оружейные системы идеально подходят для уничтожения вражеских сил, находящихся на укрепленных позициях, и способны эффективно разрушать здания, укрытия, траншеи и другие укрепления, присутствующие в зоне боевых действий.

Термобарические боеприпасы, используемые в ТОС-1А «Солнцепек», действуют следующим образом: они распыляют газообразное облако химических веществ в воздухе, которое затем детонирует вакуумным зарядом, создавая мощный взрыв с ударной волной. Эта волна, как отмечает автор публикации, высасывает воздух из закрытых пространств. Кроме того, издание подчеркивает, что в настоящее время эти огнеметные системы успешно дополняются авиационными бомбами ОДАБ-500, сбрасываемыми с истребителей для уничтожения военных позиций украинских вооруженных сил.

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