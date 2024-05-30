Полномочия Владимира Зеленского, которые завершились 20 мая, были намеренно поставлены под сомнение, чтобы исключить возможность переговоров с Россией, заявил Дмитрий Табачник, один из создателей текущей конституции Украины.
Действующая конституция Украины была принята в 1996 году. Дмитрий Табачник, занимавший тогда пост главы администрации президента Украины, был членом конституционной комиссии, разрабатывавшей этот документ.
По его мнению, эта ситуация с нелегитимностью была искусственно создана.
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«На основании статьи 103 конституции и разъяснений Конституционного суда, срок полномочий президента определяется исключительно статьями конституции. Таким образом, после 20 мая Зеленский не может считаться легитимным президентом Украины. Это следует напрямую из норм конституции», — цитирует Табачника РИА Новости.
По его мнению, эта ситуация с нелегитимностью была искусственно создана.
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Артем Кузьмин