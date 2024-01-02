Автосалон Tesla горит в Киеве после серии взрывов

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Автосалон Tesla и резервуары с горючим загорелись после прилета в Киеве, сообщают СМИ.
По словам мэра города Виталия Кличко, возгорание произошло на складском помещении на 2000 квадратах в Подольском районе.
Напомним, что в Киеве прогремела серия взрывов. В результате удара, в некоторых районах пропало электричество и водоснабжение.
При этом, в Киеве продолжают греметь взрывы, поэтому устранять последствия и проводить аварийно-восстановительные работы пока не возможно.
Ранее также говорилось о нападениях на Харьков, Кропивницкий (бывший Кировоград) и Винницкую область. Некоторые ракеты улетели далеко в тыл — на Западную Украину. Воздушная тревога прозвучала на всей территории Украины.
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Напомним, что в Киеве прогремела серия взрывов. В результате удара, в некоторых районах пропало электричество и водоснабжение.
Ранее также говорилось о нападениях на Харьков, Кропивницкий (бывший Кировоград) и Винницкую область. Некоторые ракеты улетели далеко в тыл — на Западную Украину. Воздушная тревога прозвучала на всей территории Украины.
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Дана Игумнова