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Автосалон Tesla горит в Киеве после серии взрывов

02 января 2024, 10:39
Фото: istockphoto / RamonCast

Фото: istockphoto / RamonCast

Автосалон Tesla и резервуары с горючим загорелись после прилета в Киеве, сообщают СМИ.
По словам мэра города Виталия Кличко, возгорание произошло на складском помещении на 2000 квадратах в Подольском районе.

Напомним, что в Киеве прогремела серия взрывов. В результате удара, в некоторых районах пропало электричество и водоснабжение.


При этом, в Киеве продолжают греметь взрывы, поэтому устранять последствия и проводить аварийно-восстановительные работы пока не возможно.

Ранее также говорилось о нападениях на Харьков, Кропивницкий (бывший Кировоград) и Винницкую область. Некоторые ракеты улетели далеко в тыл — на Западную Украину. Воздушная тревога прозвучала на всей территории ​Украины.

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Мэр Киева Кличко сообщил о частичном отключении электричества в городе
02 января 2024, 09:43

Фото: istockphoto/DmyTo

Некоторые районы украинской столицы остались без света после серии взрывов. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Компания ДТЭК, обеспечивающая электричеством столицу Незалежной, уточнила, что без света остались Шевченковский, Святошинский, Голосеевский и Оболонский район города. Как написал боксёр и политик (!) в своём телеграм-канале, энергетики пообещали восстановить электроснабжение сразу, как только позволит ситуация. Экстренные службы направлены также в Печерский район.

Сообщается, что в Киеве продолжают греметь взрывы, поэтому проводить аварийно-восстановительные работы пока не представляется возможным. Ранее также сообщалось об атаках на Харьков, Кропивницкий (бывший Кировоград) и Винницкую область. Некоторые ракеты улетели далеко в тыл — на Западную Украину. Воздушная тревога была объявлена на всей территории страны.

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«Страна.ua»: Взрывы звучат на территории Винницкой области
02 января 2024, 09:06

Фото: istockphoto/RamonCast

Серия взрывов прогремела на территории Винницкой области на западе Украины. Также звуки разрывов были слышны в Киеве и Кропивницком Кировоградской области.
Украинское издание «Страна.ua» сообщает, что вслед за пуском ракет с самолётов стратегической авиации РФ были запущены баллистические ракеты с территории Белгородской области. Ракеты Х-101/555 заходят через Сумскую область. Ракета из Житомира изменила направление и также летит на Киев. Ранее сообщалось о четырёх реактивных снарядах, запущенных в сторону украинской столицы.

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Российские ракеты бьют по системам противовоздушной и противоракетной обороны Незалежной, а также по радиолокационным станциям. Атакам подвергаются взлётно-посадочные полосы аэродромов и склады авиационного топлива. Часть ракет летит в глубокий тыл — на Западную Украину.

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В Харькове и области произошла серия взрывов
02 января 2024, 08:43

Фото: istockphoto/Victoria Kotlyarchuk

В некоторых районах украинского Харькова были слышны взрывы. Это произошло на фоне воздушной тревоги, объявленной на всей территории страны.
По сообщению украинского телеканала ТСН, взрывы носили серийный характер. В этот день, 2 января, также появлялась информация о взрывах в Киевской области. В районе украинской столицы работали системы противовоздушной обороны. Воздушная тревога объявлялась в Киеве и накануне, 1 января. Также были слышны взрывы в городе Днепре (ранее Днепропетровск).

Со стороны министерства обороны РФ комментариев пока не поступало. Военкоры сообщали о вылете российской стратегической авиации в сторону Украины. Вооружённые силы РФ продолжают наносить удары по военным объектам противника и непосредственно связанной с ними инфраструктуре.

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Командующий ВДВ исполнил мечту сына погибшего Героя России
Командующий ВДВ исполнил мечту сына погибшего Героя России на «Елке желаний»
02 января 2024, 06:52

Фото: IStock/Galina Tcarkova

Генерал-полковник Михаил Теплинский, командующий Воздушно-десантными войсками и Герой России, помог осуществить новогоднее желание девятилетнего Кирилла Сычева из Московской области в рамках инициативы «Елка желаний», передает РИА Новости.
Ребенок, сын погибшего Героя России, мечтал о ноутбуке для учебы, и свою просьбу он направил в письме к Деду Морозу.

«Дорогой Дедушка Мороз, меня зовут Кирилл Сычев, мне 9 лет. Учусь я хорошо, люблю футбол и являюсь капитаном команды. Хочу быть военным, как мой папа, Герой России, который ушел от нас на войну. На Новый год папа обещал подарить мне ноутбук для учебы, но он больше не может это сделать. Можешь ли ты, Дедушка Мороз, помочь мне? Я буду стараться быть еще лучше в новом году! С Новым годом!» — написал Кирилл в своем послании.
Министерство обороны сообщило, что генерал Теплинский откликнулся на просьбу мальчика и исполнил его желание.

«Дорогой Кирилл, твое желание будет осуществлено. Дед Мороз поручил отправить тебе подарок. С Новым годом! Желаю тебе удачи, терпения и всего самого хорошего в этом новом году! Будь хорошим и слушай свою маму. С праздником!» — поздравил командующий ВДВ Кирилла.
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Бомбардировщики «Центра» накрыли 22 опорных и командных пункта ВСУ
МО: бомбардировщики «Центра» накрыли 22 опорных и командных пункта ВСУ
02 января 2024, 06:31

Фото: iStock/bpawesome

Один из старших офицеров пресс-центра группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении Леонид Шаров сообщил, что бомбардировщики этой группировки нанесли удары по 22 ключевым точкам командования и контрольным пунктам Вооруженных сил Украины (ВСУ).
За последние сутки подразделения противника в зоне ответственности группировки «Центр» на этом направлении не проявляли активности.

«В результате бомбардировок авиацией были поражены 18 ключевых точек и 4 командных пункта ВСУ вблизи Серебрянского лесничества, Григоровки, Дроновки и Северска», — отметил офицер.
Он также добавил, что артиллерия группировки поразила более 120 целей, в том числе в ходе контрбатарейной борьбы. В результате действий ПВО были уничтожены два беспилотных летательных аппарата «Фурия», а также дроны «Спектатор» и «Лелека».

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Дальняя авиация получит самолеты на новых принципах, заявил командующий
Кобылаш: дальняя авиация получит в этом году самолеты на новых принципах
02 января 2024, 05:56

Фото: istockphoto/Maikel de Vaan

Командующий дальней авиацией России сообщил о поступлении в этом году новой авиационной техники, которая отличается от предыдущих моделей улучшенными характеристиками, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
«У нас есть амбициозный план по модернизации и приобретению новой авиационной техники. Это полностью новые самолеты, основанные на новых принципах с улучшенными характеристиками в области аэродинамики и боевых возможностей», — отметил Кобылаш.
Министерство подчеркнуло, что важными задачами для дальней авиации на текущий год остаются поддержание высокого уровня боевой готовности, укрепление технической исправности авиационного оборудования, освоение новых моделей и модернизированных самолетов.

«Важной частью нашей работы является формирование высоких морально-политических и психологических состояний у нашего персонала, улучшение системы обеспечения, а также повышение качества подготовки управленческого состава», — подчеркнули в ведомстве.
Кобылаш отметил, что выполнение перед дальней авиацией поставленных задач потребует напряженной и тщательной работы всего коллектива. Он заверил, что все поставленные цели будут достигнуты с высоким качеством.

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Радиоперехваты разговоров в ВСУ выявили отказы солдат от боевых задач
Радиоперехваты разговоров в ВСУ показали отказы от выполнения боевых задач
02 января 2024, 05:38

Фото: iStock/Oleksander Bontei

Располагая радиоперехватами разговоров раненых украинских военных, РИА Новости сообщает, что военнослужащие Вооруженных сил Украины массово отказываются выполнять боевые задачи.
В записях звучат жалобы на нежелание водителей доставлять подкрепление и продовольствие на передовую.

«Благодаря Богу, все в порядке. У нас около 20 процентов легких ранений. Легкие восстанавливаются, наложили массажи, уже могу ходить. Никто не хочет ехать даже подвозить еду, даже водители. Отказы пошли даже на ротацию», - заявил один из украинских военных.
Этот военнослужащий утверждает, что отказы от выполнения боевых задач стали массовыми в пяти подразделениях ВСУ. Он упоминает случаи, когда группа, отправившаяся на задание, понесла тяжелые потери, но последующая отказалась продолжать операцию.

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В Киеве рассказали о личной задаче Путина по борьбе ракетами ВСУ
Полковник СБУ Стариков: РФ сможет перехватить все ракеты ВСУ с помощью спутников
02 января 2024, 05:12

Фото: iStock/e-crow

В эфире YouTube-канала «Да это так» отставной полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков заявил, что Владимир Путин якобы поручил создать массивную сеть спутников над республикой, способную перехватывать почти все ракеты украинских вооруженных сил (ВСУ).
«Они развернули большое количество шпионских спутников. Это включает в себя те, что следят за моментом запуска ракет», — подчеркнул Стариков, имея в виду регистрацию светового всплеска при старте.
Экс-полковник СБУ пояснил, что эти аппараты предназначены для противодействия ракетным системам со стороны запада, обладают высокой эффективностью и способны перехватывать ракеты HIMARS, ATACMS и Taurus.

По его словам, эти спутники находятся в непосредственной близости к украинской территории и собирают разведывательную информацию.

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Десантники уничтожили замаскированные позиции ВСУ под Вербовым
МО: десантники уничтожили «Градами» замаскированные позиции ВСУ под Вербовым
02 января 2024, 04:44

Фото: iStock/Olena_Z

Артиллерийские расчеты «Градов» из состава российских Воздушно-десантных войск уничтожили скрытые позиции Вооруженных Сил Украины в районе села Вербовое на Запорожском направлении, передает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны.
«Расчеты РСЗО БМ-21 „Град“ из состава ВДВ успешно нейтрализовали замаскированные позиции ВСУ. В результате атаки было уничтожено более взвода противника. После выполнения боевой задачи артиллеристы-десантники оперативно и на высокой скорости сместили свои позиции, продолжая обеспечивать боевую готовность», — отметили в ведомстве.
Подразделения артиллерии из состава ВДВ продолжают огневые операции на данном направлении, нацеливаясь на подавление командных пунктов и артиллерийских батарей ВСУ, уничтожение складов боеприпасов, вооружения, техники противника и разрушение его скрытых оборонительных сооружений.

Согласно данным Минобороны, только за 1 января Украина понесла потери в районе Запорожского направления, где погибли около 40 солдат.

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