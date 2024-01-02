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В Киеве рассказали о личной задаче Путина по борьбе ракетами ВСУ

Полковник СБУ Стариков: РФ сможет перехватить все ракеты ВСУ с помощью спутников
02 января 2024, 05:12
Фото: iStock/e-crow

Фото: iStock/e-crow

В эфире YouTube-канала «Да это так» отставной полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков заявил, что Владимир Путин якобы поручил создать массивную сеть спутников над республикой, способную перехватывать почти все ракеты украинских вооруженных сил (ВСУ).
«Они развернули большое количество шпионских спутников. Это включает в себя те, что следят за моментом запуска ракет», — подчеркнул Стариков, имея в виду регистрацию светового всплеска при старте.
Экс-полковник СБУ пояснил, что эти аппараты предназначены для противодействия ракетным системам со стороны запада, обладают высокой эффективностью и способны перехватывать ракеты HIMARS, ATACMS и Taurus.


По его словам, эти спутники находятся в непосредственной близости к украинской территории и собирают разведывательную информацию.

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Радиоперехваты разговоров в ВСУ выявили отказы солдат от боевых задач
Радиоперехваты разговоров в ВСУ показали отказы от выполнения боевых задач
02 января 2024, 05:38

Фото: iStock/Oleksander Bontei

Располагая радиоперехватами разговоров раненых украинских военных, РИА Новости сообщает, что военнослужащие Вооруженных сил Украины массово отказываются выполнять боевые задачи.
В записях звучат жалобы на нежелание водителей доставлять подкрепление и продовольствие на передовую.

«Благодаря Богу, все в порядке. У нас около 20 процентов легких ранений. Легкие восстанавливаются, наложили массажи, уже могу ходить. Никто не хочет ехать даже подвозить еду, даже водители. Отказы пошли даже на ротацию», - заявил один из украинских военных.
Этот военнослужащий утверждает, что отказы от выполнения боевых задач стали массовыми в пяти подразделениях ВСУ. Он упоминает случаи, когда группа, отправившаяся на задание, понесла тяжелые потери, но последующая отказалась продолжать операцию.

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Десантники уничтожили замаскированные позиции ВСУ под Вербовым
МО: десантники уничтожили «Градами» замаскированные позиции ВСУ под Вербовым
02 января 2024, 04:44

Фото: iStock/Olena_Z

Артиллерийские расчеты «Градов» из состава российских Воздушно-десантных войск уничтожили скрытые позиции Вооруженных Сил Украины в районе села Вербовое на Запорожском направлении, передает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны.
«Расчеты РСЗО БМ-21 „Град“ из состава ВДВ успешно нейтрализовали замаскированные позиции ВСУ. В результате атаки было уничтожено более взвода противника. После выполнения боевой задачи артиллеристы-десантники оперативно и на высокой скорости сместили свои позиции, продолжая обеспечивать боевую готовность», — отметили в ведомстве.
Подразделения артиллерии из состава ВДВ продолжают огневые операции на данном направлении, нацеливаясь на подавление командных пунктов и артиллерийских батарей ВСУ, уничтожение складов боеприпасов, вооружения, техники противника и разрушение его скрытых оборонительных сооружений.

Согласно данным Минобороны, только за 1 января Украина понесла потери в районе Запорожского направления, где погибли около 40 солдат.

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#солдат
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Танкисты группировки «Запад» отразили атаку ВСУ на Купянском направлении
МО: танкисты группировки «Запад» отразили атаку ВСУ на Купянском направлении
02 января 2024, 04:32

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Экипажи танков из 6-й общевойсковой армии группировки российских войск «Запад» отразили атаку Вооруженных Сил Украины на направлении Купянска, передает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны РФ.
«На линии обороны мотострелковой роты 6-й общевойсковой армии вступили в контакт с мобильной бронегруппой противника», — отметили в ведомстве.
По информации из Минобороны России, передвижение противника было зафиксировано в лесной зоне на Купянском участке фронта.

«Командир танка Т-72Б3 поделился, что их экипаж был внимателен и в курсе обстановки. Они хорошо знали район, куда направлялась малая бронегруппа противника, и уже ранее выполняли задания в этом месте. Подсказки оператора беспилотного летательного аппарата (БПЛА) помогли им быстро и точно навести орудия, выстрелив в закрытой позиции. Это заставило противника отступить, а их машину поджечь. С видеозаписи было видно, что противник отступил, а пехота разбежалась из-за собственных минных полей», — рассказал командир.
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Потерял контроль. В поведении Зеленского на интервью заметили странность
Economist: Зеленский барабанил пальцами по столу на интервью из-за злости
02 января 2024, 03:58

Фото: iStock/Olena_Z

Журнал Economist, который опубликовал интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским, отметил, что во врем разговора тот проявлял недовольство и раздражение.
Это было отражено в его жестах и поведении. Журналисты описывают его как сгорбившегося и активно демонстрирующего свою точку зрения, стуча пальцами по столу в ситуационной комнате.

Они также подчеркнули, что Зеленский ощущает разочарование из-за колебаний своих союзников и дистанцирования со стороны части украинского населения.

В ходе интервью, проведенного в преддверии нового года, Зеленский выразил сожаление о неудачах, с которыми столкнулась страна в 2023 году. Он заявил о планах Вооруженных сил Украины сосредоточить усилия на операциях против Крыма и перейти к обороне на востоке.

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Зеленский попросил у Запада ракеты для уничтожения Крымского моста
Зеленский попросил у Запада ракеты Taurus для уничтожения Крымского моста
02 января 2024, 02:56

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

Владимир Зеленский выразил надежду на поддержку Запада, обратившись с просьбой предоставить Украине немецкие ракеты Taurus в интервью для The Economist.
Он подчеркнул, что скорость прогресса Вооруженных сил Украины напрямую зависит от помощи, которую страна может получить от своих западных партнеров.

Зеленский уточнил, что он обратился с просьбой о предоставлении дальнобойных крылатых ракет Taurus, что, как он утверждает, позволило бы Украине разрушить Крымский мост, отрезав тем самым Крым от России. Он отметил, что это действие представляет особую важность для страны.

Ранее Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины, поделился, что Киев продолжает надеяться на возможность получения ракет Taurus от Германии.

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Зеленский рассказал о планах ВСУ на 2024 год
Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ сосредоточатся на изолировании Крыма
02 января 2024, 02:41

Фото: iStock/Alex Kochev

В новом интервью британскому журналу Economist, президент Украины Владимир Зеленский раскрыл планы Вооруженных сил страны на 2024 год. Он объявил, что ВСУ будут активно действовать с целью изоляции Крыма и переключатся на оборону на востоке.
Зеленский подчеркнул важность операций, направленных на изоляцию Крыма и ослабление военных возможностей России на полуострове. Он назвал этот шаг ключевым для Украины и подчеркнул, что Крым и Черное море станут основными фокусами военных усилий страны.

Президент также отметил, что на востоке страны силы будут переведены в режим обороны. Защита Харькова, Днепра, Запорожья, Херсона и Николаева станет одной из приоритетных задач для украинской армии.

Журналисты Economist отметили, что Зеленский больше не устанавливает конкретных сроков или обещаний относительно «деоккупации» каких-либо территорий в предстоящем году.

Наступательные операции Вооруженных сил Украины в прошлом году не принесли желаемых результатов, понеся тяжелые потери. Министр обороны Сергей Шойгу отметил значительные потери ВСУ, включая потерю техники и людей, и описал украинское контрнаступление как неудачное.

После этого провала российские военные получили значительный прогресс в своих наступательных операциях, включая освобождение Марьинки в ДНР.

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ВСУ 58 раз обстреляли территорию ДНР
СЦКК: украинские войска за сутки 58 раз обстреляли территорию ДНР
02 января 2024, 01:24

Фото: istockphoto / Mikhail Dmitriev

За последние 24 часа территория ДНР подвергалась 58 обстрелам со стороны украинских вооруженных формирований, сообщили в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации военных преступлений Украины (СЦКК).
В ходе этих обстрелов было выпущено 226 боеприпасов.

Представительство отметило, что за этот период произошли пять случаев гибели гражданских лиц, а еще 14 мирных жителей получили ранения разной степени тяжести. Горловка, Ясиноватский район, Донецк и Макеевка оказались под обстрелами.

Предыдущие сутки также характеризовались напряженной обстановкой: украинские войска зафиксированы в проведении 46 обстрелов.

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#пушилин
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Раскрыты потери ВСУ из-за плана НАТО по Крыму
MWM: планы НАТО по захвату Крыма ВСУ привели к огромным потерям техники
02 января 2024, 00:53

Фото: iStock/aapsky

Журнал Military Watch Magazine сообщил о значительных потерях техники, полученной от западных стран, в результате планов НАТО по захвату Крыма Вооруженными силами Украины (ВСУ).
По данным издания, массированные наступления ВСУ были частью плана, основанного на надежде оказать давление на Россию и вернуть полуостров.

Однако этот подход привел к тяжелым потерям в технике, отмечается в материале. Автор также уточняет, что использование таких образцов техники, как немецкие танки Leopard 2A6 и американские БМП Bradley, было зафиксировано на съемках с беспилотников и подтверждено их уничтожение российскими войсками.

Ранее бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен высказал предложение принять Украину в альянс без Крыма и Донбасса. Эта тема обсуждалась им с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком в ходе подготовки к прошедшему саммиту НАТО в Вильнюсе.

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#норвегия
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Обращение Зеленского к Крыму назвали больными измышлениями
Депутат ГД Шеремет назвал обращение Зеленского к Крыму больными измышлениями
01 января 2024, 23:57

Депутат Госдумы Михаил Шеремет высказался по поводу выступления Владимира Зеленского, в котором тот обратился к крымчанам и жителям новых российских регионов как к «нашим». Слова Шеремета передает РИА Новости.
Шеремет охарактеризовал выступление Зеленского как «обычную выдумку, временные и патологические иллюзии». Он подчеркнул, что Крым, Донбасс, Херсонская и Запорожская области всегда были историческими территориями России.

«Эти земли всегда населялись русским народом, который чужд и презирает украинский нацизм и его сторонники», — отметил член парламента.
Ранее в новогоднем обращении Зеленский поставил граждан перед выбором, отметив, что рано или поздно каждый украинец должен стать беженцем или быть готовым выполнять обязанности перед своей страной.

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