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В эфире YouTube-канала «Да это так» отставной полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков заявил, что Владимир Путин якобы поручил создать массивную сеть спутников над республикой, способную перехватывать почти все ракеты украинских вооруженных сил (ВСУ).
«Они развернули большое количество шпионских спутников. Это включает в себя те, что следят за моментом запуска ракет», — подчеркнул Стариков, имея в виду регистрацию светового всплеска при старте.Экс-полковник СБУ пояснил, что эти аппараты предназначены для противодействия ракетным системам со стороны запада, обладают высокой эффективностью и способны перехватывать ракеты HIMARS, ATACMS и Taurus.
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