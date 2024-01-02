Потерял контроль. В поведении Зеленского на интервью заметили странность

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Журнал Economist, который опубликовал интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским, отметил, что во врем разговора тот проявлял недовольство и раздражение.
Это было отражено в его жестах и поведении. Журналисты описывают его как сгорбившегося и активно демонстрирующего свою точку зрения, стуча пальцами по столу в ситуационной комнате.
Они также подчеркнули, что Зеленский ощущает разочарование из-за колебаний своих союзников и дистанцирования со стороны части украинского населения.
В ходе интервью, проведенного в преддверии нового года, Зеленский выразил сожаление о неудачах, с которыми столкнулась страна в 2023 году. Он заявил о планах Вооруженных сил Украины сосредоточить усилия на операциях против Крыма и перейти к обороне на востоке.
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Они также подчеркнули, что Зеленский ощущает разочарование из-за колебаний своих союзников и дистанцирования со стороны части украинского населения.
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Артем Кузьмин