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Один из старших офицеров пресс-центра группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении Леонид Шаров сообщил, что бомбардировщики этой группировки нанесли удары по 22 ключевым точкам командования и контрольным пунктам Вооруженных сил Украины (ВСУ).
За последние сутки подразделения противника в зоне ответственности группировки «Центр» на этом направлении не проявляли активности.
Он также добавил, что артиллерия группировки поразила более 120 целей, в том числе в ходе контрбатарейной борьбы. В результате действий ПВО были уничтожены два беспилотных летательных аппарата «Фурия», а также дроны «Спектатор» и «Лелека».
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«В результате бомбардировок авиацией были поражены 18 ключевых точек и 4 командных пункта ВСУ вблизи Серебрянского лесничества, Григоровки, Дроновки и Северска», — отметил офицер.
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Артем Кузьмин