18 августа 2025, 15:55

Дибров: отказ Зеленского от Крыма и НАТО может привести к миру

Фото: iStock/sb2010

Принятие Владимиром Зеленским предложения американского президента об отказе от Крыма и НАТО может привести к миру. Однако ЕС не согласится на это. Так считает политолог, специалист по политико-экономическим конфликтам, сотрудник факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова Егор Дибров.





Эксперт отметил, что Запад активно увеличивает мощности ВПК, что указывает на стремление продолжать конфликт.





«Трамп сначала поговорит с Зеленским, а потом с остальными делегациями из ЕС. Трампу нужно было договориться и зафиксировать на бумаге договоренности тех, кто оплачивает военную «украинскую компанию», а тогда звать для финальной «подписи» Зеленского», — сказал Дибров «Известиям».

«Представителей "партии войны", выступающих за продолжение конфликта, беспокоят условия, которые по итогам саммита на Аляске будут озвучены главе киевского режима. Они будут оказывать давление на Зеленского и попытаются убедить Трампа повернуть в нужное им русло в вопросе мирного урегулирования», — считает Белик.