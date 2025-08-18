«Отказ от Крыма и НАТО»: названы главные условия для достижения мира на Украине
Принятие Владимиром Зеленским предложения американского президента об отказе от Крыма и НАТО может привести к миру. Однако ЕС не согласится на это. Так считает политолог, специалист по политико-экономическим конфликтам, сотрудник факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова Егор Дибров.
Эксперт отметил, что Запад активно увеличивает мощности ВПК, что указывает на стремление продолжать конфликт.
«Трамп сначала поговорит с Зеленским, а потом с остальными делегациями из ЕС. Трампу нужно было договориться и зафиксировать на бумаге договоренности тех, кто оплачивает военную «украинскую компанию», а тогда звать для финальной «подписи» Зеленского», — сказал Дибров «Известиям».
По его мнению, сегодня Трамп надеется, что Зеленскому всё объяснили заранее.
Кроме того, Дибров добавил, что встреча между Зеленским и Трампом не приведет к ожидаемым результатам для Киева, поскольку президент США хочет стать миротворцем.
В свою очередь член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил в беседе с RT, что европейских лидеров беспокоят условия, которые Трамп озвучит Зеленскому по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным.
«Представителей "партии войны", выступающих за продолжение конфликта, беспокоят условия, которые по итогам саммита на Аляске будут озвучены главе киевского режима. Они будут оказывать давление на Зеленского и попытаются убедить Трампа повернуть в нужное им русло в вопросе мирного урегулирования», — считает Белик.
Он также отметил, что Трамп выделил на встречу с Зеленским менее двух часов и, вероятно, главе киевского режима придётся больше слушать, а не говорить, заключил депутат.