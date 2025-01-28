Лидер Словакии Фицо рассказал о сорванных Зеленским переговорах о транзите газа

Фото: iStock/NiseriN
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо поделился историей о сорванных Владимиром Зеленским переговорах о транзите газа. Об этом он сообщил в соцсети Facebook*.
«Я был готов встретиться в Давосе. А что он сделал? Зеленский отправил мне протокол встречи, а я должен был его подписать. Встреча еще не состоялась, а для встречи был готов протокол. В этом протоколе было написано то, что будем делать для Украины, в том числе поддержим ее членство в НАТО. Газ там вообще не упоминался», — говорит видео в опубликованном на его странице видео.
Данным протоколом Зеленский хотел добиться от Фицо гарантий, по которым Словакия поддержит вступление Украины в НАТО. При этом словацкий премьер предложил главе киевского режима встречу в Давосе 21 января для обсуждения вопроса о транзите газа. В самом протоколе о природном топливе не упоминалось.
Читайте также:
Венгрия объявила о готовности продлить санкции против России ради газа
Путин: конфликт на Украине может завершиться за полтора-два месяца, но при одном условии
Назван главный виновник энергетического кризиса в Европе
Facebook (запрещен на территории РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской).
Иван Мусатов