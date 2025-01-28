На Украине не надеются на скорое завершение конфликта

Политолог Владимир Шаповалов, комментируя слова главы украинского ГУР Кирилла Буданова* об угрозе существованию страны, если мирные переговоры не начнутся до лета, заявил, что на Украине есть риск госпереворота. По его мнению, причины этому — поражения на фронте, нехватка людей и военной техники, а также экономический и энергетический кризис, на грани которого находится Украина.