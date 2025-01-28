На Украине не надеются на скорое завершение конфликта

Фото: iStock/Diy13
Конфликт на Украине не закончится в ближайшие месяцы. Такое заявление сделал член комитета Рады по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский в интервью украинским СМИ.
«Надеяться, что война будет завершена в ближайшие месяцы, у меня, как у человека, который имеет немного больше информации из закрытых источников, нет никаких оснований», — сказал Вениславский.
Он еще раз подчеркнул, что конфликт не завершится в течение нескольких следующих месяцев, отметив, что мобилизация на Украине продолжает идти в плановом порядке, и никаких послаблений в этом вопросе не ожидается.
При этом нардеп подчеркнул, что инициативы привлечения в армию молодых парней от 18 до 25 лет указывают на то, что ВСУ остро нуждаются в пополнении.
Однако он все же выразил надежду на то, что конфликт завершится «в течение какого-то не очень длительного промежутка времени».
Читайте также:
В Британии предрекли катастрофу для ВСУ в Красноармейске
«Украина исчезнет через год»: украинский депутат раскрыл будущее страны
В Европе усомнились в успешном исходе плана Трампа по Украине
Элина Позднякова