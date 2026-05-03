Азаров предрек поведение режима Зеленского после подписания мира с Россией

03 мая 2026, 13:24

Политик Азаров: поведение режима Зеленского не изменится при договоре с Россией

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что украинские власти, даже если будут вынужденными заключить мир с Россией, не намереваются менять свою политику. По его словам, нынешний режим в Киеве является нелегитимным и не станет выполнять взятые на себя обязательства.





Как пишет RT, экс-глава правительства Украины подчеркнул, что подписание мирного договора, если оно состоится, даст Киеву лишь краткосрочную паузу. В частности, «перспективу на год-два», после которой последует подготовка к новому конфликту.





«Предположим, согласятся на каких-то условиях подписать какое-то соглашение. Дальше-то что?» — задался вопросом Азаров.