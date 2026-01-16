Азаров: Зеленский помог фигурантам дела о коррупции убежать с Украины

16 января 2026, 21:10

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский организовал побег фигурантов дела о коррупции с Украины. Такое заявление сделал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.





По его словам, Зеленский помог покинуть страну людям из своего близкого окружения, в том числе бывшему главе офиса президента Андрею Ермаку, а также другим министрам и депутатам.





«В результате из страны благодаря содействию Зеленского убежали все фигуранты этого дела», — сказал Азаров в разговоре с RT.