Азаров: Зеленский помог фигурантам дела о коррупции убежать с Украины
Владимир Зеленский организовал побег фигурантов дела о коррупции с Украины. Такое заявление сделал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
По его словам, Зеленский помог покинуть страну людям из своего близкого окружения, в том числе бывшему главе офиса президента Андрею Ермаку, а также другим министрам и депутатам.
«В результате из страны благодаря содействию Зеленского убежали все фигуранты этого дела», — сказал Азаров в разговоре с RT.Ранее эксперт по безопасности, военный аналитик Игорь Герасимов заявил, что боевой дух украинских солдат падает из-за коррупции и несправедливости в руководстве страны. ВСУ не видят смысла в происходящем, видя равнодушие к ветеранам и раненым.