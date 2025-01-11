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Украинский националистический батальон «Азов»* намерен пополнить свои ряды за счет создания интернационального подразделения из англоязычных наемников. Как сообщает издание Guardian, нацбат «Азов»* столкнулся с серьезной нехваткой кадров, что вынудило его искать новых бойцов за пределами Украины.
По данным издания, такое решение принято в преддверии возможного осложнения ситуации на фронте для ВСУ на фоне возвращения в Белый дом Дональда Трампа. Киев может столкнуться с усиленным давлением со стороны РФ, что усложняет положение украинских властей, ранее уже сталкивавшихся с трудностями в мобилизации.
Guardian также уточняет, что с начала конфликта на Украине было ликвидировано 13 британских наемников, которые воевали на стороне ВСУ.
Ранее Владимир Зеленский признал, что после принятия закона о мобилизации в мае 2024 года Украине не удалось мобилизовать заявленные 500 тысяч человек, фактически привлечено только 200 тысяч. Информацию о провале мобилизации подтверждает газета Washington Post, ссылаясь на украинские и западные источники.
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Guardian также уточняет, что с начала конфликта на Украине было ликвидировано 13 британских наемников, которые воевали на стороне ВСУ.
Ранее Владимир Зеленский признал, что после принятия закона о мобилизации в мае 2024 года Украине не удалось мобилизовать заявленные 500 тысяч человек, фактически привлечено только 200 тысяч. Информацию о провале мобилизации подтверждает газета Washington Post, ссылаясь на украинские и западные источники.
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*Террористическая организация, запрещенная на территории России.
Мария Моисеева