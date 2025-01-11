БПЛА разрушил балкон в пятиэтажке Тамбовской области, пострадали люди

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В городе Котовск Тамбовской области беспилотник ВСУ врезался в жилую пятиэтажку, разрушив балкон на пятом этаже. Местные жители сообщают о пострадавших. Перед этим в регионе была объявлена опасность атаки дронов, а в небе слышались громкие хлопки.
В результате происшествия обломки, оконные рамы и стекла упали вниз, что вызвало панику среди жильцов. На месте работают все экстренные службы, территория вокруг дома оцеплена. Эвакуированные жители находятся на улице, передает SHOT.
Официальная информация о происшествии пока не поступала, но кадры с места ЧП показывают серьезные повреждения здания. Балкон полностью раскурочен после атаки дрона ВСУ.
Предположительно, дополняет telegram-канал РЕН ТВ, еще одна пятиэтажка в Котовске могла получить повреждения из-за инцидента.
Ранее сообщалось, что случилась масштабная атака БПЛА ВСУ на Краснодарский край.
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Официальная информация о происшествии пока не поступала, но кадры с места ЧП показывают серьезные повреждения здания. Балкон полностью раскурочен после атаки дрона ВСУ.
Предположительно, дополняет telegram-канал РЕН ТВ, еще одна пятиэтажка в Котовске могла получить повреждения из-за инцидента.
Ранее сообщалось, что случилась масштабная атака БПЛА ВСУ на Краснодарский край.
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Мария Моисеева