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БПЛА разрушил балкон в пятиэтажке Тамбовской области, пострадали люди

SHOT: дрон ВСУ врезался в жилой дом в Котовске, есть пострадавшие
Фото: iStock/SergeyToronto

Фото: iStock/SergeyToronto

В городе Котовск Тамбовской области беспилотник ВСУ врезался в жилую пятиэтажку, разрушив балкон на пятом этаже. Местные жители сообщают о пострадавших. Перед этим в регионе была объявлена опасность атаки дронов, а в небе слышались громкие хлопки.
В результате происшествия обломки, оконные рамы и стекла упали вниз, что вызвало панику среди жильцов. На месте работают все экстренные службы, территория вокруг дома оцеплена. Эвакуированные жители находятся на улице, передает SHOT.

Официальная информация о происшествии пока не поступала, но кадры с места ЧП показывают серьезные повреждения здания. Балкон полностью раскурочен после атаки дрона ВСУ.





Предположительно, дополняет telegram-канал РЕН ТВ, еще одна пятиэтажка в Котовске могла получить повреждения из-за инцидента.

Ранее сообщалось, что случилась масштабная атака БПЛА ВСУ на Краснодарский край.

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Случилась масштабная атака БПЛА ВСУ на Краснодарский край
В Анапе сообщили о работе ПВО, Новороссийск также под атакой ВСУ
11 января 2025, 02:00

Фото: iStock/Chesky_W

В ночь с 10 на 11 января Вооруженные силы Украины провели массированную атаку беспилотников на Краснодарский край. Жители Новороссийска и Анапы сообщили о серии мощных взрывов и работе систем противовоздушной обороны, передает SHOT. По предварительным данным, уже сбито более десяти воздушных целей.
В Анапе власти активировали городскую систему оповещения.

«Сохраняйте спокойствие, не выходите на улицу, укройтесь в помещениях без окон», — написали в Telegram-канале мэрии Анапы.
В telegram-канале SHOT выложили несколько видео. На одном из них можно услышать запуск тревожных сирен.



Кроме того, о налетах беспилотников ранее сообщили жители Воронежской и Курской областей, а также Крыма. Работа ПВО в регионе продолжается. В ряде районов были зафиксированы взрывы в небе.

Информация о пострадавших или разрушениях пока не поступала.

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Белый дом: Байден поговорил по телефону с Зеленским
11 января 2025, 01:43

Фото: iStock/Andrii Atanov

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Трансляция велась по C-SPAN.
«Президент поговорил с президентом Зеленским несколько минут назад», — заявила Жан-Пьер во время брифинга.
Общение между двумя президентами состоялось на фоне отмены визита Байдена в Рим, где должна была пройти встреча с Зеленским. Причиной отмены поездки стали масштабные пожары, охватившие Лос-Анджелес.

Жан-Пьер уточнила, что детали разговора будут предоставлены позднее. Однако известно, что действующий президент США в очередной раз заверил Киев в неизменности своей поддержки.

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Гусев: силы ПВО предотвратили атаку дронов ВСУ в Воронеже

«Боялась, что меня изнасилуют!»: Тюремщицу посадили на 15 месяцев за порно-клип секса с заключенным, который выложили в сеть
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Гусев: силы ПВО предотвратили атаку дронов ВСУ в Воронеже
11 января 2025, 00:54

Фото: iStock/NiseriN

В Воронежской области силы ПВО и радиоэлектронной борьбы успешно уничтожили несколько беспилотников, атаковавших регион. По информации губернатора Александра Гусева, атаки произошли как в городе Воронеже, так и в двух других районах области.
«По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет», — написал Гусев в Telegram-канале.
Несмотря на успешную нейтрализацию угрозы, в регионе сохраняется опасность повторных атак дронов. Местные власти продолжают следить за ситуацией и призывают граждан соблюдать меры предосторожности.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье пожар охватил ангар поселке Первомайский. Обрушилась кровля.

Также выяснилось, что более тысячи заявлений поступило в полицию на розыск без вести пропавших жителей в Курской области. На данный момент 240 человек из списка исчезнувших были найдены.

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Стали известны подробности сделки по Украине и выгода для РФ
ТАСС: частью сделки по Украине может стать отмена новых санкций США против РФ
11 января 2025, 00:37

Фото: iStock/Ruma Aktar

Соединенные Штаты могут отменить новый крупный пакет санкций, направленных против российского энергетического сектора. Это будет представлено как часть возможного соглашения между Россией и новой администрацией США под руководством Дональда Трампа. Решение нынешнего президента США Джо Байдена предоставляет будущей администрации удобную возможность включить смягчение санкций в потенциальный мирный план по Украине, докладывает источник ТАСС из Республиканской партии США.
«Сегодняшний шаг администрации (демократа Джо) Байдена является значимым в том смысле, что он предоставляет заступающей на вахту администрации Трампа благоприятную возможность сделать смягчение санкций частью потенциального мирного плана по Украине», — сообщили ТАСС.
Ранее 10 января Соединенные Штаты ввели очередной крупный пакет антироссийских санкций, который затронул энергетический сектор России.

Под ограничения попали ключевые компании, включая «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз», их нефтеперерабатывающие заводы и зарубежные структуры, а также страховые компании «Ингосстрах» и «Альфастрахование».

Названы темы переговоров Путина и Трампа
Названы темы переговоров Путина и Трампа

Всего под санкциями оказалось порядка 30 нефтесервисных компаний и около 100 судов, задействованных в перевозке российского сырья.

Вместе с США аналогичные меры против российского нефтяного сектора ввела Великобритания. Эксперты Reuters прогнозируют, что эти санкции значительно усложнят морские поставки российского сырья в такие страны, как Индия и Китай, а также приведут к снижению цен на нефть РФ ниже $60 за баррель.

Отмена санкций рассматривается как значимый шаг, способный повлиять на развитие отношений между Москвой и Вашингтоном в контексте разрешения конфликта на Украине.

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Более тысячи заявлений на розыск пропавших в Курской области подали в полицию
Хинштейн: почти 1,2 тыс. заявлений на поиск пропавших курян подали в полицию
10 января 2025, 23:20

Фото: iStock/N-sky

В Курской области с августа по январь полиция получила почти 1,2 тысячи заявлений на розыск пропавших жителей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Александр Хинштейн. На данный момент 240 человек из этого списка были найдены.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова 9 января представила отдельный перечень из 517 граждан, разыскиваемых на территории области. Эти фамилии поступили от родственников, которые лично обратились к омбудсмену.

Однако Хинштейн подчеркнул, что список Москальковой охватывает только тех, чьи близкие обратились за помощью именно к ней, в то время как другие ведомства также ведут активную работу.

По его словам, помимо полиции, в поисках участвуют органы МВД, МИД, волонтеры, Российский Красный Крест, правозащитники и власти региона. Подобная координация позволяет усилить эффективность мероприятий и найти больше пропавших.

«Благодарю Татьяну Николаевну за высокую оценку наших усилий. Верю, что нам сообща удастся не только найти пропавших курян, но и сделать все, чтобы они вернулись домой живыми и здоровыми. Мы их очень и очень здесь ждем!», — заключил Хинштейн.
Работа продолжается, и власти призывают всех, кто ищет своих близких, активно обращаться за помощью.

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«Отрубили пальцы за отказ стрелять по русским»: как наказывают солдат ВСУ
В курской Махновке солдатам ВСУ отрезали пальцы за отказ стрелять по бойцам РФ
10 января 2025, 18:30

Фото: iStock/Olena_Z

В поселке Махновка Курской области солдатам ВСУ отрезали пальцы за отказ стрелять в российских военных. Об этом пишет Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
«Украинские солдаты начали массово сдаваться бойцам 11-й бригады ВДВ, у части из сдавшихся отрублены пальцы командирами за отказ стрелять по российским бойцам», — говорится в сообщении военкоров.

Младший сержант ВСУ Алексей Бубенко во время допроса рассказал, что палец ему отрубил старший группы за отказ стрелять в российских военных. С этим же столкнулся его сослуживец. Он также остался без пальца после отказа выполнять приказ.

Тем временем российские военные продолжают зачищать Махновку от оккупантов.

По данным российского Минобороны на 10 января, всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял до 50 тысяч 600 военных.

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#вс рф
#минобороны
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Зеленский раскрыл число украинских боевиков, находящихся в Курской области
Зеленский: В Курской области находятся 60 тысяч военных ВСУ
10 января 2025, 18:00

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

В Курской области находится 60 тысяч украинских военных. Такие данные привел Владимир Зеленский в интервью телеканалу RAI News 24.
«В этой зоне находятся 60 тысяч (украинских военных)», — заявил Зеленский.

При этом он добавил, что европейские и американские союзники Киева были проинформированы о начале операции украинской армии в курском приграничье.

Напомним, ВСУ вторглись на территорию Курской области 6 августа 2024 года. В настоящее время ВС РФ успешно освобождают населённые пункты от противника.

По данным российского Минобороны на 10 января, всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 50 тысяч 600 военных.

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Хинштейн: ВС РФ продолжают продвигаться в Курской области
10 января 2025, 17:27

Александр Хинштейн (Фото: TG-канал А. Хинштейна)

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что армия России продолжает продвигаться в регионе, что позволяет увеличивать объем работ по осмотру пострадавших и разрушенных украинскими боевиками жилых домов.
Он сообщил, что в Курской области начинают работу комиссии, которые будут оценивать степень разрушения жилых домов в населенных пунктах, пострадавших от атак и вторжения украинских боевиков, так как без соответствующей оценки жители не могут получить жилищный сертификат. Прежде, чем зайти в жилище, его проверят на наличие взрывных устройств или не разорвавшихся боеприпасов.

«Рассчитываю на то, что Минобороны будет далее предоставлять новые населенные пункты. Слава богу, наши ВС продолжают теснить ВСУ. Это означает, что возможности для работы нашей возрастают и расширяются», — заявил Хинштейн на видео, опубликованном в его Telegram-канале.

По его словам, власти не оставят пострадавших курян один на один с их проблемами.

Хинштейн пояснил, что в случае полного разрушения то люди получат сертификат на покупку нового комфортного жилья. Если же дом разрушен частично, то он будет восстановлен.

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«100 дней»: на Западе раскрыли подробности о возможной встрече Путина и Трампа
Меркурис: Трамп может решить с Путиным вопрос безопасности в Европе за 100 дней
10 января 2025, 17:01

Фото: iStock/Sven Loeffler

Избранный президент США Дональд Трамп на встрече с российским лидером Владимиром Путиным хочет решить вопрос безопасности в Европе за первые сто дней его правления. Так считает британский военный аналитик Александр Меркурис.
Он считает, что общая ситуация с безопасностью на европейском континенте выходит за рамки конфликта на Украине.

«Американская сторона хочет продвинуться в этом вопросе очень быстро в течение первых ста дней президентства Дональда Трампа», — заявил Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

Он также предположил, что на предполагаемой встрече между Трампом и президентом России Владимиром Путиным будет обсуждаться именно вопрос безопасности на европейском континенте.

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