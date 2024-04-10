Стало известно об отказе боевиков «Азова» выполнить приказ главкома ВСУ

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Третья штурмовая бригада боевиков «Азова»* отказалась выполнять приказ главкома ВСУ Сырского по удержанию обороны в Часовом Яре. Об этом сообщает портал «Военный обозреватель».
По словам журналистов, населенный пункт уже потерян украинской армией. Любые попытки удержать оборону на этом участке фронта приведут к бессмысленным потерям среди личного состава ВСУ.
Прежде члены «Азова»* уже байкотировали приказы украинского командования.
Во время военных действий в Авдеевке, боевики отказывались принимать участие в обороне во время штурмов ВС РФ.
Авторы телеграм-канала добавили, что в настоящее время ВСУ готовятся к наступлению ВС РФ в Часовом Яре и пытаются сформировать «ударный кулак».
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*запрещенная в России террористическая организация
Прежде члены «Азова»* уже байкотировали приказы украинского командования.
Во время военных действий в Авдеевке, боевики отказывались принимать участие в обороне во время штурмов ВС РФ.
Авторы телеграм-канала добавили, что в настоящее время ВСУ готовятся к наступлению ВС РФ в Часовом Яре и пытаются сформировать «ударный кулак».
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*запрещенная в России террористическая организация
Анастасия Хохлова