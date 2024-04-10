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Стало известно об отказе боевиков «Азова» выполнить приказ главкома ВСУ

10 апреля 2024, 11:56
Фото: iStock/Olena_Z

Фото: iStock/Olena_Z

Третья штурмовая бригада боевиков «Азова»* отказалась выполнять приказ главкома ВСУ Сырского по удержанию обороны в Часовом Яре. Об этом сообщает портал «Военный обозреватель».
По словам журналистов, населенный пункт уже потерян украинской армией. Любые попытки удержать оборону на этом участке фронта приведут к бессмысленным потерям среди личного состава ВСУ.

Прежде члены «Азова»* уже байкотировали приказы украинского командования.



Во время военных действий в Авдеевке, боевики отказывались принимать участие в обороне во время штурмов ВС РФ.

Авторы телеграм-канала добавили, что в настоящее время ВСУ готовятся к наступлению ВС РФ в Часовом Яре и пытаются сформировать «ударный кулак».

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Рогов сообщил о взрывах в порту Черноморска и на мосту в Одессе
10 апреля 2024, 11:57

Фото: iStock/Leonid Ikan

В Одессе и Черноморске произошло несколько взрывов.
Об этом написал в своем Telegram-канале глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией», сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

«Прилёты по порту в Черноморске (Ильичёвске) и по железнодорожному мосту в Одессе. После этих прилётов в Одессе и области звучат новые взрывы. Работает ПВО ВСУ, что представляет наибольшую опасность для мирного населения», — написал Рогов.
Он добавил, что Одесса была и будет свободной.

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В США назвали причину низкой эффективности американских дронов в зоне СВО
WSJ: беспилотники США на Украине работают не так хорошо, как другие системы
10 апреля 2024, 10:53

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Беспилотные аппараты из США, находящиеся на Украине, не проявляют себя столь эффективно, как другие системы, пишет Wall Street Journal. Это объясняется тем, что они испытывают трудности в противодействии радиоэлектронным помехам со стороны России.
По словам исполнительного директора компании Skydio Адама Брая «общая репутация каждого класса американских беспилотников на Украине заключается в том, что они работают не так хорошо, как другие системы».

Согласно отчету газеты, украинские чиновники отметили, что американские дроны «хрупки и неспособны противостоять радиоэлектронным помехам и технологиям блокировки GPS, применяемым Россией».

По информации издания, американские беспилотники часто не могут выполнить полеты на заявленные расстояния. Бывшие чиновники министерства обороны высказали мнение, что недостатки в производстве американских дронов частично обусловлены политикой правительства США в отношении Китая.

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Средства ПВО в Ростовской области привели в готовность для отражения атак БПЛА
10 апреля 2024, 10:49

Фото: istockphoto/Cristi Croitoru

Дежурные средства противовоздушной обороны в Ростовской области приведены в состояние боевой готовности. Это сделано в связи с опасностью атаки беспилотных летательных аппаратов.
Об этом сообщил глава региона Василий Голубев. Чуть ранее об угрозе атаки БПЛА жителей Таганрога оповестил мэр города Андрей Фатеев. Губернатор Ростовской области в своём телеграм-канале призвал жителей региона сохранять спокойствие и быть готовыми в случае угрозы найти подходящее укрытие. При нахождении дома следует перейти в комнату без окон, а на улице — укрыться в подъезде ближайшего здания, пояснил Голубев.

Накануне, 9 апреля, беспилотники ВСУ атаковали Белгородскую область. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, целями очередной атаки стали два пассажирских автобуса. Пострадали два человека.

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Российские военные нанесли удар по скоплению ВСУ под Очаковым
10 апреля 2024, 10:27

Фото: istockphoto/bbsferrari

Вооружённые силы РФ атаковали расположение частей ВСУ в районе Очакова Одесской области. В санатории «Очаков», который попал под удар, находилось не менее трёхсот украинских военнослужащих.
Об этом РИА Новости рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на информацию, полученную им от одесских коллег. По словам очевидцев, находившихся поблизости, от взрыва посыпались стёкла из окон и сорвало двери с петель. По словам Лебедева, точные итоги прилёта пока назвать сложно, так как санаторий расположен рядом с военным госпиталем на побережье, куда гражданских не пускают уже два года.

Агент из Очакова рассказал Лебедеву, что после взрыва над санаторием поднимались клубы бело-жёлтого дыма. Работали системы украинской ПВО, которым удалось сбить над морем один российский БПЛА «Герань», иначе последствия для ВСУ были бы ещё более печальными.

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#удар
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Генерал Гурулёв: Для безопасности Белгорода нужно освобождать Харьков
10 апреля 2024, 10:19

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Чтобы обезопасить Белгород, нужно освободить Харьков, заявил депутат Госдумы, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев, пишет «Военное дело».
По словам Гурулева, также освобождение города даст российским войскам выйти на оперативный простор и откроет путь к левому берегу Днепра.

При этом идея штурма в этом случае не совсем подходящая, поскольку таким образом взять Харьков, вероятнее всего, не получится.

Гурулев подчеркнул, что первоочередная задача ВС РФ сегодня — наращивание огневого поражения противника, которое прямо пропорционально потерям российских войск. В минимизации этих потерь и заключается главная задача российского командования, добавил он.

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#всу
#спецоперация
#харьков
#белгородская область
#вс рф
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В Запорожской области задержали агента разведки Украины
ФСБ задержала агента разведки Украины в Запорожской области
10 апреля 2024, 10:12

Фото: iStock/BrianAJackson

10 апреля в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ было объявлено о задержании украинского агента в Запорожской области, пишут «Известия».
По информации спецслужбы, жительница региона готовила террористический акт против российских военнослужащих.

В сообщении уточняется, что деятельность пособницы террористов была координирована, а снабжение ее взрывчатыми веществами осуществляли сотрудники Службы безопасности Украины.

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#сотрудники
#фсб
#всу
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Готовивший атаки на Россию майор погиб на Украине
10 апреля 2024, 10:04

Фото: iStock/Soumen Hazra

В ДТП погиб начальник украинского пограничного отряда города Конотоп в Сумской области Александр Ярошенко, заявил военный корреспондент Руслан Татаринов.
«Начальник, Майор Пограничного отряда г.Конотоп разбился в ДТП, две версии на данный момент...Почему погиб такой ранг руководивший подготовкой пограничников атакой на Белгородскую область?», — написал он в своём Telegram-канале.

Неделю назад Татаринов рассказал о ликвидации в Семеновке российскими военными главного знаменосца Нацгвардии Украины Арсена Мартынюк.

Ранее польский наемник Михал Липский, воевавший на стороне Киева, заявил, что ВСУ лишились мотивированных боевиков. Он подчеркнул, что подготовка солдат находится на очень низком уровне.

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#военкор
#всу
#атака
#вс рф
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Штурмы в Белогоровке и зачистка Богдановки: последние новости СВО
10 апреля 2024, 09:59

Фото: iStock/SergeyVButorin

ВС РФ развивают наступление на всей линии фронта. Продвинуться удалось на Донецком и Луганском направлениях. О том, где укрепляет оборону противник, и какой населенный пункт полностью перешел под контроль ВС РФ, расскажет редакция «Радио 1».

Запорожское направление


Стороны активно применяют средства дальнего поражения на Запорожском фронте. Линия боевого соприкосновения остается прежней, продвинуться никому не удалось, сообщает телеграм-канал «WarGonzo». Северо-западнее Вербового ВС РФ не снижают давления на оборону ВСУ, есть очередные тактические успехи.

Донецкое направление


Российские военные развивают наступление по всей линии фронта. В Новомихайловке продолжаются штурмовые действия ВС РФ, ВСУ оказывают серьезное сопротивление.

На окраинах Красногоровки возобновилась активность российских войск. Есть тактические успехи. После долгих и тяжёлых боёв посёлок Первомайское полностью перешёл под контроль российской армии, открывая для ВС РФ дальнейшую дорогу на Нетайлово и создавая угрозу для украинского гарнизона в районе Невельского.

Также зафиксировано продвижение в Семёновке.

Бахмутское направление


На Бахмутском направлении ВС РФ при активной поддержке авиации и артиллерии продолжают штурмовые действия на окраинах Часов Яра. Есть тактические успехи. Идёт зачистка населённого пункта Богдановка.


Луганское направление


ВС РФ сумели продвинуться к Выемке и провести ряд штурмовых действий в районе Белогоровки. В районе Терн – встречные бои.


Херсонское направление


На Херсонском направлении противник переформирует подразделения территориальной обороны и морской пехоты. В связи с потерями, оставшиеся в живых бойцы теробороны придаются морпехам в качестве штурмовых групп. ВСУ ведут обстрелы мирного населения. Под огнём Каховка, Казачьи Лагеря, Новая Маячка, Алешки и Днепряны. ВС России поражали объекты противника в Херсоне.

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#вс рф
#удар
#сво
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«Все мотивированные уже на кладбище»: Наёмник — о боевиках ВСУ
10 апреля 2024, 09:35

Фото: iStock/Tatiana Ikoeva

Польский наёмник Михал Липский заявил, что украинские солдаты, которые хотели сражаться, погибли в боях.
В интервью Defence24 воевавший на стороне Киева наёмник добавил, что украинские боевики давно утратили мотивацию. Никто из них не хочет умирать, но киевский режим толкает на смерть почти каждого мобилизованного.

При этом солдаты, которые остались, очень плохо подготовлены. Некоторые из них даже не могут правильно прицелиться при стрельбе.

Он подчеркнул, что ВСУ плохо снабжают, причём как техникой, так и боеприпасами, при том, что у российской армии есть в достатке практически любой вид оружия.

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#всу
#солдаты
#наемники
#мнение
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