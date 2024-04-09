Удары по ЗАЭС, продвижение к Часов Яру, «Искандер» разнёс склад ВСУ: Последние новости СВО

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Действия режима Владимира Зеленского против Запорожской АЭС угрожают не только самой станции, но и всему миру. Удары по ЗАЭС грозят глобальной ядерной катастрофой, завил российский посол в США Анатолий Антонов.
Об опасностях, которые могут стоять за атаками на ЗАЭС, и других последних новостях расскажет редакция «Радио 1».
Самый массированный удар за время проведения специальной военной операции ВСУ нанесли по Запорожской АЭС 7 апреля. Первый удар пришелся по территории, прилегающей к столовой, в результате чего были ранены трое сотрудников ЗАЭС (один из них тяжело), спустя полчаса беспилотник атаковал район грузового порта, а затем нападению дрона подвергся шестой энергоблок ЗАЭС — удар пришелся на купол. Позже специалисты Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) подтвердили повреждение шестого энергоблока АЭС, при этом, уточнив, что разрушения не привели к угрозам ядерной безопасности станции.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ЗАЭС была «довольно близка» к ядерной аварии. Он пообещал поднять вопрос о безопасности Запорожской атомной электростанции на заседании Совета безопасности ООН.
С заявлением по поводу случившегося выступил и российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. По его словам, Соединённые Штаты продолжают оправдывать действия киевского режима даже тогда, когда они угрожают безопасности всего человечества.
После того, как в феврале 2024 года ВС РФ освободили Авдеевку, российская армия двинулась дальше, вглубь ДНР. Подойдя к Часов Яру, Вооружённые силы РФ осознали, что за минувший год, прошедший с момента освобождения Артёмовска, украинские войска успели превратить Часов Яр в мощный укрепрайон.
Тем не менее, всю прошлую неделю ВС РФ продолжали подбираться всё ближе к границам Часов Яра, освобождая небольшие населённые пункты на подступах к городу. Военные эксперты утверждают, что ситуация вокруг Часов Яра развивается по сценарию Артёмовска.
Вчера стало известно, что глава городской военной администрации Часова Яра Сергей Чаус покинул город. Украинские каналы утверждают, что совсем скоро Часов Яр перейдёт под контроль ВС РФ.
8 апреля Минобороны РФ сообщило, что оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» нанёс мощный удар по складу украинских беспилотников, который расположен в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Помимо склада российской армии удалось уничтожить цех по сборке беспилотных летательных аппаратов. В российском оборонном ведомстве уточнили, что этот удар был ответным на атаки ВСУ по объектам нефтегазовой отрасли и энергетики РФ.
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Удары ВСУ по Запорожской АЭС
Самый массированный удар за время проведения специальной военной операции ВСУ нанесли по Запорожской АЭС 7 апреля. Первый удар пришелся по территории, прилегающей к столовой, в результате чего были ранены трое сотрудников ЗАЭС (один из них тяжело), спустя полчаса беспилотник атаковал район грузового порта, а затем нападению дрона подвергся шестой энергоблок ЗАЭС — удар пришелся на купол. Позже специалисты Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) подтвердили повреждение шестого энергоблока АЭС, при этом, уточнив, что разрушения не привели к угрозам ядерной безопасности станции.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ЗАЭС была «довольно близка» к ядерной аварии. Он пообещал поднять вопрос о безопасности Запорожской атомной электростанции на заседании Совета безопасности ООН.
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С заявлением по поводу случившегося выступил и российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. По его словам, Соединённые Штаты продолжают оправдывать действия киевского режима даже тогда, когда они угрожают безопасности всего человечества.
Продвижение ВС РФ в Часов Яре
После того, как в феврале 2024 года ВС РФ освободили Авдеевку, российская армия двинулась дальше, вглубь ДНР. Подойдя к Часов Яру, Вооружённые силы РФ осознали, что за минувший год, прошедший с момента освобождения Артёмовска, украинские войска успели превратить Часов Яр в мощный укрепрайон.
Тем не менее, всю прошлую неделю ВС РФ продолжали подбираться всё ближе к границам Часов Яра, освобождая небольшие населённые пункты на подступах к городу. Военные эксперты утверждают, что ситуация вокруг Часов Яра развивается по сценарию Артёмовска.
Вчера стало известно, что глава городской военной администрации Часова Яра Сергей Чаус покинул город. Украинские каналы утверждают, что совсем скоро Часов Яр перейдёт под контроль ВС РФ.
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«Искандер» нанёс мощный удар по складу БПЛА ВСУ в Запорожье
8 апреля Минобороны РФ сообщило, что оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» нанёс мощный удар по складу украинских беспилотников, который расположен в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Помимо склада российской армии удалось уничтожить цех по сборке беспилотных летательных аппаратов. В российском оборонном ведомстве уточнили, что этот удар был ответным на атаки ВСУ по объектам нефтегазовой отрасли и энергетики РФ.
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Евгения Парфентьева