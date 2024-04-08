«Освобождают ниши»: Дандыкин назвал возможную причину поведения ВСУ под Часов Яром

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Украинские войска могут перебрасывать свои резервы под Часов Яр в попытке сдержать наступление ВС РФ, с таким предположением выступил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в интервью для Lenta.ru.
«Если это на самом деле произошло, то это связано с тем, что сейчас враг перебрасывает резервы из Запорожья под Часов Яр. Если он это делает, значит, освобождаются определенные ниши, и наши ребята пользуются этим и идут вперед», — высказал своё предположение Дандыкин.
По его словам, у Вооружённых сил Украины не хватает ресурсов, чтобы сдерживать российские войска на всех направлеиях.
При этом, по словам Дандыкина, подобное поведение ВСУ говорит о скором получении хороших новостей российской стороной. Силы противника будут просто сломлены.
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Евгения Парфентьева