Фото: iStock/Silent_GOS
Украинский план «Б» на случай прекращения западной помощи обернется бегством киевской власти и банкротством Украины. Так считает глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией», сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов.
«Так называемый украинский план "Б" закончится для преступной команды Зеленского бегством из страны и банкротством обескровленной и разграбленной ими же Украины», - цитирует РИА Новости Рогова.
Он пояснил, что по плану «Б» Украины, где «Б» - это бежать, киевские власти продолжат «войну с собственным народом за счет этого же народа».
Ранее советник президента Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что у киевских властей есть «план «Б» в случае непоступления помощи от западных союзников. Вероятнее всего, в первые дни 2024 года Украина будет вынуждена обращаться к внутренним заимствованиям.
Читайте также:
Стало известно, когда Евросоюз обсудит выделение помощи Украине
Лавров: Запад пытается дать Киеву передышку, заявляя о переговорах
Politico: На Западе Зеленскому советуют разделить власть с оппозицией
Элина Позднякова