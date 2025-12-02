Бабчук: ВСУ стараются стащить как можно больше имущества у мирных жителей

02 декабря 2025, 09:14

Фото: iStock/Irina Piskova

Украинский военнослужащий Николай Бабчук, сдавшийся в плен российским войскам, рассказал о мародерстве среди своих сослуживцев. Об этом пишет РИА Новости.





Он отметил, что бойцы ВСУ активно грабят имущество у мирных жителей. По словам солдата, военнослужащие собирают все, что могут: технику, телевизоры, кондиционеры и даже бензопилы.





«Они не понимают, зачем им это, но продолжают тащить с собой», — добавил мужчина.