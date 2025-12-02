Бабчук: ВСУ стараются стащить как можно больше имущества у мирных жителей
Украинский военнослужащий Николай Бабчук, сдавшийся в плен российским войскам, рассказал о мародерстве среди своих сослуживцев. Об этом пишет РИА Новости.
Он отметил, что бойцы ВСУ активно грабят имущество у мирных жителей. По словам солдата, военнослужащие собирают все, что могут: технику, телевизоры, кондиционеры и даже бензопилы.
«Они не понимают, зачем им это, но продолжают тащить с собой», — добавил мужчина.
Также украинец сообщил о финансовых трудностях в украинской армии. По его словам, военнослужащие обязаны вносить деньги в ротную кассу, однако непонятно, куда уходят эти средства. Бабчук подчеркнул, что даже провизию на передовую не доставляют, и многие остаются голодными. Николай добавил, что вместе с сослуживцами покинул позиции и попал в плен, когда зашёл в дом в поисках еды и воды.