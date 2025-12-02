Российские военные зашли в населенный пункт Диброва в ДНР

02 декабря 2025, 07:18

Марочко: ВС РФ прорвали оборону ВСУ и зашли в населенный пункт Диброва в ДНР

Фото: iStock/Leestat

ВС РФ успешно прорвали оборонительную линию украинских войск на краснолиманском направлении. Об этом пишет РИА Новости.