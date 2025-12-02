Российские военные зашли в населенный пункт Диброва в ДНР
ВС РФ успешно прорвали оборонительную линию украинских войск на краснолиманском направлении. Об этом пишет РИА Новости.
Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские войска заняли населенный пункт Диброва в Донецкой Народной Республике. По его словам, они продвинулись к нему от Красного Лимана за несколько дней. В результате этого прорыва передовые подразделения начали освобождение поселка.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
