Губернатор Дрозденко объявил опасность атаки БПЛА в Ленобласти

Фото: iStock/Harry Wedzinga

В воздушном пространстве Ленинградской области объявили угрозу БПЛА. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.



Публикация появилась в 06:07 (мск).

Дрозденко предупредил, что жителям области придется столкнуться с временными ограничениями. Так, например, существует вероятность, что понизится скорость мобильного интернета.

Ранее «Радио 1» передавало, что в ночь с 1 на 2 декабря в Ростовской области силы ПВО РФ успешно отразили воздушную атаку дронов ВСУ.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины.

Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Мария Моисеева

