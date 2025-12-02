Губернатор Дрозденко объявил опасность атаки БПЛА в Ленобласти
В воздушном пространстве Ленинградской области объявили угрозу БПЛА. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
Публикация появилась в 06:07 (мск).
Дрозденко предупредил, что жителям области придется столкнуться с временными ограничениями. Так, например, существует вероятность, что понизится скорость мобильного интернета.
Минобороны опубликовало кадры водружения флага РФ в освобожденном Красноармейске
Ранее «Радио 1» передавало, что в ночь с 1 на 2 декабря в Ростовской области силы ПВО РФ успешно отразили воздушную атаку дронов ВСУ.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины.
Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.