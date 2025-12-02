Губернатор Дрозденко объявил опасность атаки БПЛА в Ленобласти

02 декабря 2025, 06:29

Фото: iStock/Harry Wedzinga

В воздушном пространстве Ленинградской области объявили угрозу БПЛА. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.





Публикация появилась в 06:07 (мск).



Дрозденко предупредил, что жителям области придется столкнуться с временными ограничениями. Так, например, существует вероятность, что понизится скорость мобильного интернета.



