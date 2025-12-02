ВС России уничтожили ДРГ ВСУ западнее Лимана в Харьковской области
В Харьковской области российские силовые структуры ликвидировали диверсионно-разведывательную группу ВСУ. Об этом пишет РИА Новости.
Инцидент произошел в лесном массиве западнее Лимана. Боевики занимались минированием территории, когда попали под удар. В результате операции погиб офицер украинских вооруженных сил.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
