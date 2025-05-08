Бабенков: на Кубани две ракеты ВСУ повредили 17 домов

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В районе станицы Тамань Краснодарского края система ПВО сбила две ракеты ВСУ, в результате чего повреждения получили 17 домов. Об этом рассказал глава Темрюкского района Федор Бабенков.
«В районе станицы Тамань системами ПВО сбиты две ракеты ВСУ, в результате чего нанесен незначительный ущерб 17 домам. Никто из жильцов не пострадал», — пишет Бабенков в своем telegram-канале.
Среди поврежденных домов есть один многоквартирный. В общем зафиксированы повреждения фасадов и остекления зданий. Несмотря на это, все дома остались пригодны для проживания. Жильцам оказывается необходимая помощь. Эксперты продолжают оценивать принесенный ущерб для последующего восстановления.
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