Белоусов доложил об отражении атак украинских дронов

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Россия отразила атаки украинских дронов, сообщил журналисту Lifenews глава Минобороны Андрей Белоусов.
«Без всякого сомнения. Уже отбились», — прокомментировал глава российского оборонного ведомства.Ранее в Минобороны сообщали, что ВСУ за сутки выпустили по РФ 524 дрона. Вражеские аппараты летели в том числе и на Москву. Об их сбитии писал мэр города Сергей Собянин.
Кроме того, об атаках со стороны ВСУ недавно заявляли глава Курской области Александр Хинштейн и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Временное перемирие с Украиной начнет действовать с нуля часов ночи с 7 на 8 мая и продлится до нуля часов ночи с 10 на 11 мая по приказу президента России Владимира Путина. Отмечалось, что российская армия готова ответить боевикам в случае нарушений.
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Никита Кротов