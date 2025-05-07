Два предприятия в Курской области получили повреждения после атаки ВСУ

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Бройлерный цех птицефабрики и автотранспортный цех сахарного завода пострадали после атаки ВСУ в Курской области. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Александр Хинштейн.
«Удар пришёлся по автотранспортному цеху ООО «Промсахар» — в результате повреждена крыша, выбиты окна, посечён фасад», — сказано в публикации.Чиновник добавил, что повреждены машины сотрудников и экскаватор. Удар по птицефабрике произошел накануне, написал глава региона.
«Повреждён бройлерный цех птицефабрики АО «Черкизово» в деревне Бекетово Горшеченского района», — отметил Хинштейн.Он резюмировал, что в обоих случаях никто не пострадал, призвав граждан быть бдительными и соблюдать меры безопасности.
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